Snowboardcrossařka Adamczyková vyvázla z pádu v Cortině bez zranění

„Na závod se nám změnily podmínky, jelo to rychleji, než jsem čekala. Přeletěla jsem první double, mezi první a druhou klopkou jsem byla dlouhá a dopadla jsem Faye (Guliniové) přímo na snowboard. Hned mi to podklouzlo a už jsem si tam jen tak sedla. Naštěstí se mi nic nestalo,“ citoval Adamczykovou svazový web.

Na zmrzlé trati nicméně neměla dobrý pocit. „V tréninku to vypadalo, že to je pomalejší oproti včerejšku (páteční kvalifikaci), takže jsme se musely odrážet na prvních doublech, a jak byla trať zmrzlá a leskla se, tak se člověk necítil nejlíp,“ konstatovala devětadvacetiletá exmistryně světa.

Adamczykové se více než měsíc od posledního pohárového závodu nepodařilo pokračovat ve výsledkovém vzestupu. Už v páteční kvalifikaci musela poprvé absolvovat dvě kola a do vyřazovacích bojů prošla jako dvanáctá. Při čtvrtém startu v sezoně, v níž se na snowboard vrátila po vážném zranění obou nohou, nakonec vybojovala nejhorší výsledek. V úvodním závodě ročníku v Les Deux Alpes byla rovněž po čtvrtfinálovém vyřazení dvanáctá, v polovině prosince pak v Cervinii nejprve skončila pátá po vítězství v malém finále a v dalším závodě tam obsadila čtvrté místo v závěrečné jízdě o medaile.

Příští závod SP je na programu až v březnu v Sierra Nevadě, 19. února začne mistrovství světa v gruzínském Bakuriani. Čeští snowboardcrossaři se na něj budou připravovat nejdříve na Dolní Moravě. „Poté s největší pravděpodobností zamíříme do San Pellegrina,“ řekl trenér Marek Jelínek. Závodní generálka podle něj byla nezvyklá vzhledem k podmínkám. „Trať byla ledová. V tak zmrzlé trati jsme nejeli už hodně let, možná si ani nepamatuji, kdy naposledy jsme na takové trati jeli. Bylo tam hodně pádů, pár zranění a jsem opravdu rád, že to čeští závodníci přežili ve zdraví,“ konstatoval Jelínek.

Jan Kubičík v Cortině rovněž vypadl hned v prvním vyřazovacím kole, ve své osmifinálové jízdě skončil čtvrtý a byl klasifikován na 27. pozici. Už v kvalifikaci skončili Vendula Hopjáková i Kryštof Choura s Jakubem Žeravou.