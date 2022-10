Lyžaři na prahu sezony: řada změn, ale i nejistota kolem Ledecké

Nejprve ten první: reprezentační smlouva. Sedmadvacetileté závodnici vypršela po loňské sezoně, bez ní nemůže hájit české barvy. Jenže nová zatím podepsaná není.

„S Ester jednáme vzhledem k situaci zprostředkovaně. Jednání ještě nejsou ukončená,“ uvedl David Trávníček, předseda svazu, na tiskové konferenci.

Její smlouva byla velkým tématem už v roce 2018. Tehdy stál Trávníček na druhé straně jakožto předseda představenstva agentury Sport Invest Marketing, která Češku zastupovala.

Po loňské sezoně ale Ledecká s agenturou ukončila spolupráci. Proto s ní musí nyní Trávníček coby šéf svazu komunikovat přes jejího nového, dosud nezveřejněného marketingového zástupce.

V roce 2018 se nejprve zdálo, že se obě strany nedokážou dohodnout. Nakonec se ale vše podařilo vyřešit a v podobný výsledek věří svaz pochopitelně i tentokrát.

Ester Ledecká při druhém tréninku na sjezd na finále SP lyžařek v Courchevelu.

„Můj přístup je, že si musíme hýčkat to nejlepší, co máme,“ říká Trávníček a zmiňuje i snowboardcrossařku Evu Adamczykovou, které smlouva rovněž vypršela. Na nové se už ale podle něj dohodli.

S Ledeckou ale ještě ne. „Pokud budu maximálně upřímný, tak nevím, co ještě v reprezentační smlouvě vylepšovat,“ říká Trávníček.

Podle svých slov ale zůstává optimistou. „Věřím, že nejhorší možný scénář bude takový, že ji bude mít až při prvním startu sezony,“ dodal.

Sezona alpských lyžařů odstartuje tradičně ve druhé polovině října obřími slalomy v Söldenu, první rychlostní disciplíny se pojedou v listopadu v Zermattu a v Cervinii.

A otazník druhý? Zdravotní stav české hvězdy.

Ledecká se na konci srpna zranila při tréninku. Hovořilo se o oblasti horní části těla, podle posledních neoficiálních informací si zlomila klíční kost a musela na operaci.

Detailnější zprávy ale nejsou a konkrétnější nebyl ani Trávníček.

„Přesnější informace nemám,“ sdělil. „Mohu věřit, že její zdravotní stav se lepší a bude připravena se postavit na svah co nejdříve.“

Světový pohár ve Špindlu

U dalších reprezentantů je situace jistější a mohou vyhlížet blížící se start sezony.

V nadcházejícím ročníku je čekají tři mistrovství světa: v alpském lyžování ve francouzském Courchevelu a Méribelu, v akrobatických disciplínách v gruzínském Bakuriani a v klasickém lyžování ve slovinské Planici.

Na své si ale přijdou i fanoušci v Česku.

Lyžařský svaz slaví 120 let od založení a při té příležitosti chystá několik doprovodných akcí.

„Je to kus historie. Jsou to tradice a kořeny, na kterých se dá stavět,“ říká Trávníček. „Trochu trpíme na nedostatek sebevědomí. Minimálně číslo 120 let, historické výsledky, ale i výhled do budoucna nám ho mohou dodávat.“

Největší domácí slávou bude na konci ledna zastávka ženského Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.

V ROCE 2019. Cílový prostor závodů Světového poháru v alpském lyžování ve Špindlerově Mlýně.

Elita v Česku naposledy závodila před čtyřmi lety. Tehdy to byla náramná podívaná. Devatenáct tisíc lidí, bouřlivá atmosféra, hvězdy v čele se Slovenkou Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou.

A podobné souboje se čekají i tentokrát.

„Věřím, že jsme připraveni a že to dopadne minimálně stejně dobře jako před čtyřmi lety,“ vyhlíží Trávníček. Vstupenky jdou do prodeje už 10. října.

Dostat pohár do Česka nebylo jednoduché. „Nejsme alpská země s vysokými horami. Ale podařilo se nám využít naše vyjednávací schopnosti a minulé zkušenosti. Obhájili jsme si termín a věřím, že budeme pokračovat i dál,“ říká předseda svazu.

Akci se podle něj zatím daří zajistit finance, i když je to náročné. Růst cen energií, paliv či vybavení se pochopitelně nevyhnul ani lyžařům.

„Musíme se s touto situací skutečné naučit bojovat,“ uvědomuje si Trávníček. „Je potřeba zeštíhlit a zefektivnit procesy. Musíme nacházet finanční prostředky, kde to jde.“

I to je jeden z bodů, který musí řešit s nástupem do funkce předsedy svazu. Není ale samozřejmě jediný.

„Bude to pět měsíců, co jsem ve funkci. První krok, který ještě probíhá, je orientace v prostředí. Byl jsem nucen se podívat, jak fungují procesy, systém, personální politika. Byla nutná revize všech dokumentů, kterými jsme vázáni a které mohou ovlivňovat naši budoucnost.“

I proto učinil i některé personální změny. Tou největší je nový generální sekretář svazu Jan Šindelář, bývalý bobista, účastník letošních olympijských her v Pekingu.

„Má zkušenosti ze sportu a chuť pracovat a přinést elán zvnějšku. Je to nový vítr,“ pochvaluje si Trávníček.