Ledecká vyhlíží návrat na svahy. Závodit může i bez reprezentační smlouvy

Lyžaři před sezonou: posila i problém s ledovci S několika novinkami vstupují čeští alpští lyžaři do sezony. Šéftrenérem reprezentace se stal Jan Fiedler, řady ženského týmu rozšířila Adriana Jelínková, která dříve reprezentovala Nizozemsko. „Je to pro mě všechno nové, ale cítím se strašně vítaná. Ještě nikdy jsem se takhle necítila,“ užívá si Jelínková. „Moc všem děkuju za přijetí a těším se na sezonu.“ Sedmadvacetiletá Jelínková je specialistkou na obří slalom, loni byla ve slovinské Kranjské Goře jedenáctá. A body by měla sbírat i v nových barvách. Jak se jí povede, se budou moci fanoušci přesvědčit už v říjnu v Söldenu, kam zamíří. Vedle něj se těší i na domácí Světový pohár ve Špindlerově Mlýně na konci ledna a v únoru na mistrovství světa ve francouzském Courchevelu a Méribelu. Letní přípravu komplikovalo reprezentantům tání evropských ledovců. Pořádně se totiž dalo jezdit jen v Saas Fee a na Stelviu. I přes to ale šéftrenér věří: Jsme připraveni. „Naštěstí jsme si místa rezervovali včas,“ líčil Fiedler. „Ale stejně to bylo mnohdy komplikované a bylo třeba se domlouvat s dalšími týmy. Třeba naposledy jsme trénovali s rakouským rychlostním týmem.“ Hlavním cílem českých závodníků bude útočit na body ve Světovém poháru, starat by se o ně vedle Jelínkové měly i stálice Ester Ledecká a Martina Dubovská. V roli závodníka pokračuje Kryštof Krýzl. Ten se sice v 36 letech rozhodoval, jestli nemá ukončit kariéru, nakonec se ale rozhodl, že by ještě chtěl rozšířit svou sbírku 216 startů v elitním poháru. „Už jsem byl skoro rozhodnutý, že se posunu do nové etapy. Ale rozhodlo srdce a stav mého těla,“ vysvětloval. „Poslední dva roky se cítím nezvykle dobře, věřím, že tam ještě potenciál je.“