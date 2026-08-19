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Lyže jako kouzelná hůlka. Ledecká mění značku, opouští firmu českého miliardáře

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  18:03
Ester Ledecká v posledním super-G sezony.

Ester Ledecká v posledním super-G sezony. | foto: AP

Ester Ledecká na trati super-G v Kvitfjellu.
Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
Ester Ledecká na letní dovolené zapózovala v námořnické čepici.
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Česká sjezdařka a snowboardistka Ester Ledecká mění po čtyřech letech značku lyží. Od firmy Kästle českého miliardáře Tomáše Němce přešla ke značce Head. Trojnásobná olympijská medailistka oznámila přestup v originálním videu na sociálních sítích.

„Jsem přesvědčená, že lyžařské a snowboardové vybavení je jako kouzelná hůlka - vybírá si jezdce, ne naopak. Každý, kdo vybavení skutečně rozumí, to ví,“ řekla Ledecká. „Mohu jenom věřit jeho rozhodnutí a jsem přesvědčená, že společně můžeme dosáhnout velkých věcí.“

Superobří slalom na hrách v Pchjongčchangu v roce 2018 ještě opanovala na lyžích Atomic. Tehdy ovládla také paralelní obří slalom na snowboardu, což se jí povedlo znovu o čtyři roky později v Pekingu.

V týmu Headu doplní hvězdného norského slalomáře Henrika Kristoffersena, Itala Christofa Innerhofera, Novozélanďanku Alici Robinsonovou a devatenáctiletý albánský talent Laru Colturiovou.

„Ester Ledecká je výjimečná sportovkyně. Její zaměření na alpské lyžování i snowboarding pro nás představuje novou a vzrušující výzvu,“ uvedl Rainer Salzgeber, závodní ředitel firmy Head.

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„Už prokázala obrovský potenciál, hlavně svým vítězstvím na olympijských hrách. Pokud se nám podaří dokonale vyladit její vybavení tak, aby splňovalo její potřeby, očekávám, že bude jezdit na nejvyšší úrovni ve sjezdu a super-G a bude bojovat o křišťálové glóby,“ prohlásil bývalý vicemistr světa v obřím slalomu.

Po minulé sezoně ukončila Ledecká spolupráci s lyžařskými trenéry Franzem Gamperem a Tomášem Bankem a uvedla, že plánuje před dalším ročníkem řadu změn. Naznačila, že by se mohly týkat i vybavení.

„Budeme testovat i jiné značky. Jsme zaměření i na sjezdové lyže, je tam potenciál pro zlepšení. Netvrdím, že to bylo až tak špatné. Jsou to věci, které musím probrat se svými servisáky. Věřím, že přijdeme na to, jak to zrychlit,“ řekla Ledecká novinářům v dubnu.

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Minulou zimu zajela nejlepší výsledek v prosincovém super-G v Tarvisiu, kde byla třetí. Na snowboardu vyhrála lednový závod v paralelním obřím slalomu v Simonhöhe. Během olympijských her ale vyšla medailově naprázdno.

Dál má v plánu kombinovat snowboarding a lyžování, v němž by ráda zabojovala o křišťálový glóbus. V uplynulé sezoně byla v hodnocení super-G pátá. Jejím maximem je druhé místo v klasifikaci Světového poháru ve sjezdu z roku 2020.

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