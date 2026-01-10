Boj s počasím v Zauchensee. Ledecká po sjezdu: Jsem pyšná na organizátory

Od našeho zpravodaje v Rakousku - Dorazila do cíle, ohlédla se po výsledkové tabuli, načež se usmála na rodiče, kteří stáli za hrazením a tleskali jí. Ester Ledecká byla po sjezdu v Zauchensee spokojená. Se svou jízdou, s děleným desátým místem i s tím, že se v rakouském středisku vůbec jelo.
Ester Ledecká po dojezdu do cíle sjezdu v Zauchensee.

Ester Ledecká po dojezdu do cíle sjezdu v Zauchensee. | foto: Leonhard FögerReuters

Ester Ledecká bojuje ve sjezdu v Zauchensee.
Ester Ledecká v Zauchensee.
Ester Ledecká v cíli super-G ve Val d’Isere
Ester Ledecká během super-G ve Val d’Isere
Den předtím totiž areál postihla pořádná chumelenice.

Páteční trénink pořadatelé zrušili a soustředili se, aby svah upravili pro sobotní klání.

Uspěli a byť na konci sjezdu znovu začalo silně sněžit, na start se postavily všechny závodnice.

„Bylo to dobré,“ povídala Ledecká, která na vítěznou americkou legendu Lindsey Vonnovou ztratila 75 setin. „Hlavně jsem strašně pyšná právě na organizátory. Dobře, závod jsme měly zkrácený, ale stejně. Celou noc sněžilo, nicméně sjezdovku i tak připravili.“

Prý se do akce pustily až dvě stovky pracovníků.
Klobouk dolů. Hotel máme dost blízko, takže jsme viděli, jak skoro celou noc jezdila lanovka a snažili se, aby to bylo dobré. Závod připravit zvládli, už to je úžasný úspěch.

Ledecká se vměstnala do elitní desítky, sjezd v Zauchensee si podmanila Vonnová

Jaká byla trať?
Chtěla jsem jet samozřejmě nejvyjetější stopu. Jenže byla trochu mlha, tak jsem ji před sebou moc neviděla. Tak jsem nějak odhadovala, kudy mohly jet holky přede mnou, abych nezajížděla do hlubokého sněhu, který samozřejmě brzdí.

Bylo ho na trati dost?
Byla rozhodně měkčí než ve čtvrtek na tréninku. Nacházela se na ní místa, kde měkkého sněhu bylo dost, což je pro sjezdovou lyži problém. Tolik v něm totiž nezatáčí a nedrží. Ale bylo to dobré, nakonec fajn závod.

I vám se dařilo a znovu jste v elitní desítce. Jak jste svou jízdu viděla vy?
Myslím, že byla dobrá. Ale mám furt samozřejmě na čem pracovat. Spoustu věcí jsem mohla udělat líp. Určitě si to řekneme u videa a rozebereme ji podrobněji.

Ester Ledecká bojuje ve sjezdu v Zauchensee.

V prosinci po Val d´Isere jste říkala, že možná zvážíte, jestli pojedete do Zauchensee, nebo na snowboardový Světový pohár ve švýcarském Scuolu. Co rozhodlo?
Ano, přemýšlela jsem, jestli nepojedu do Scuolu. Přes svátky jsem dost trénovala na snowboardu, ale pak jsem si řekli, že pojedeme ještě tyhle dva lyžařské svěťáky (Zauchensee a následující víkend italské Tarvisio). Potom hupnu zase zpátky na snowboard do Simonhöhe.

Jaké to na snowboardu bylo?
Dobré. Mám ho strašně ráda, moc mě to na něm bavilo. Jsem ráda, že jsem si na něm mohla trošku zatrénovat a už se těším, až si na něm zazávodím.

Boj s počasím v Zauchensee. Ledecká po sjezdu: Jsem pyšná na organizátory

Od našeho zpravodaje v Rakousku Dorazila do cíle, ohlédla se po výsledkové tabuli, načež se usmála na rodiče, kteří stáli za hrazením a tleskali jí. Ester Ledecká byla po sjezdu v Zauchensee spokojená. Se svou jízdou, s děleným desátým místem i s tím, že se v rakouském středisku vůbec jelo.

10. ledna 2026

