Super-G ONLINE: Druhé klání ve Val d’Isere. Naváže Ledecká na povedený sjezd?

Při první zastávce ve Svatém Mořici se Ledecké nedařilo a nejlépe byla šestnáctá, v sobotu ve sjezdu ale ukázala, že formu má. Skončila šestá, pouhých jedenáct setin od pódia.
ONLINE: Super-G žen ve Val d’Isere
podrobná reportáž od 11.00 hodin
„Myslím, že to byla dobrá jízda,“ ohlížela se třicetiletá obojživelnice v nahrávce pro média. „Krůček po krůčku se zlepšuju, z čehož mám radost. Určitě je pořád na čem pracovat, ale cítila jsem se fajn.“
Superobří slalom na tomto místě jí sedí. Před pěti lety tu dokonce slavila vítězství.
Na trať se pustí ve skupině mezi největší favoritkami s číslem devět.
Vítězka klání ve Svatém Mořici, Novozélanďanka Alice Robinsonová, vyráží jako sedmá, Američanka Lindsey Vonnová třináctá.
Startovní listina čítá celkem 53 žen. Žádná z dalších českých závodnic už v ní nefiguruje.
