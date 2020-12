Top ten je parádní, držím krok se špičkou, těší Ledeckou po vydařeném sjezdu

Výsledným časem 1:45,45 se Ledecká oproti prvnímu sjezdu zlepšila o 25 setin, v konečném pořadí závodu to Češce tentokrát stačilo na dělenou sedmou příčku. Ve zcela totožném čase dojela do cíle také Ilka Štuhecová.



ZPRAVODAJSTVÍ ze sobotního sjezdu ve Val d’Isere

„Je senzační se s takovou legendou dělit o stejné místo. Ilka je mistryně světa, skvělá sjezdařka, takže je mi ctí,“ smekla Ledecká před soupeřkou ze Slovinska.

„V cíli jsme si říkaly, že bychom se takto mohly spolu držet vždycky, ale že se posuneme výš,“ doplnila v dobrém rozpoložení.

O čem ještě Ester Ledecká hovořila?

O druhém povedeném sjezdu po sobě. Ze závodu mám radost. Zase jsem zrychlila, to je pro mě důležité. Bohužel jsem se o jednu příčku zhoršila, ale pořád je to top ten, takže parádní. Jsem ráda, že držím krok se špičkou. Trať byla hodně podobná (jako v pátek při prvním sjezdu), ale v některých pasážích je ji povedlo trochu upravit, takže nebyla tak hrbolatá.

O vyrovnanosti výkonů. Můj záměr je, abych zajížděla pořád to, na co mám nyní natrénováno. Takže teď jsem s výkonem spokojená a budu se snažit to zase zanalyzovat, potrénovat a postupně se posouvat výš.

O Breezy Johnsonové, která byla dvakrát třetí. Myslím, že si to zaslouží, jezdí tady skvěle. Taky už patří k docela zkušeným sjezdařkám. I když je mladá, má za sebou dost závodů. Je vidět, že jí to tady ve Val d’Isere sedlo.



O prvním Super-G sezony, které se jede v neděli. Dost bude záležet na počasí, doufám, že bude dobré. Moc se na Super-G těším, protože už nějakou zkušenost z tady toho kopce mám - přece jen máme za sebou čtyři sjezdy včetně tréninků. Závod bude fajn.