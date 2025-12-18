Ledecká už se chystá na sjezd ve Val d’Isere, v prvním tréninku byla pátá

V minulém týdnu obsadila Ledecká ve sjezdech ve Svatém Mořici 22. a 17. místo. Královna pátečního závodu Lindsey Vonnová z USA ji tentokrát předčila o 34 setin sekundy, zato sobotní vítězka Emma Aicherová z Německa skončila v tréninku až devatenáctá.
Závan starých časů: Vonnová zase vládne. V čem překonává i všechny muže?
V pátek se ve Val d’Isere pojede druhý trénink. Závod je na programu v sobotu, v neděli se lyžařky postaví na start super-G. Ten Ledecká v tomto francouzském středisku před pěti lety vyhrála, ve sjezdu tam byla nejlépe šestá.