Ledecká už se chystá na sjezd ve Val d’Isere, v prvním tréninku byla pátá

Autor: ,
  12:32
Ester Ledecká obsadila v prvním tréninku na sjezd Světového poháru ve Val d’Isere páté místo. Na nejrychlejší Sofii Goggiaovou z Itálie ztratila česká lyžařka 1,16 sekundy.

Ester Ledecká během super-G ve Svatém Mořici | foto: Reuters

V minulém týdnu obsadila Ledecká ve sjezdech ve Svatém Mořici 22. a 17. místo. Královna pátečního závodu Lindsey Vonnová z USA ji tentokrát předčila o 34 setin sekundy, zato sobotní vítězka Emma Aicherová z Německa skončila v tréninku až devatenáctá.

Závan starých časů: Vonnová zase vládne. V čem překonává i všechny muže?

V pátek se ve Val d’Isere pojede druhý trénink. Závod je na programu v sobotu, v neděli se lyžařky postaví na start super-G. Ten Ledecká v tomto francouzském středisku před pěti lety vyhrála, ve sjezdu tam byla nejlépe šestá.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Olomouc vs. MichalovceHázená - 10. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Michalovce //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 5.47
  • 10.80
  • 1.20
AZS Lublin vs. Žabiny BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:AZS Lublin vs. Žabiny Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 18:00
  • 1.47
  • 15.00
  • 2.80
Mechelen vs. KP BrnoBasketbal - 2. kolo - 18. 12. 2025:Mechelen vs. KP Brno //www.idnes.cz/sport
18. 12. 20:30
  • 1.17
  • 18.90
  • 5.00
Sparta vs. AberdeenFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Sparta vs. Aberdeen //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 1.19
  • 7.17
  • 14.60
Olomouc vs. Lech PoznaňFotbal - 6. kolo - 18. 12. 2025:Olomouc vs. Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
18. 12. 21:00
  • 3.17
  • 2.92
  • 2.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Hokejový útočník Jakub Klepiš bude nově působit v extraligové Mladé Boleslavi. Jedenačtyřicetiletý matador přichází do středočeského celku na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do...

18. prosince 2025  12:44

Ledecká už se chystá na sjezd ve Val d’Isere, v prvním tréninku byla pátá

Ester Ledecká během super-G ve Svatém Mořici

Ester Ledecká obsadila v prvním tréninku na sjezd Světového poháru ve Val d’Isere páté místo. Na nejrychlejší Sofii Goggiaovou z Itálie ztratila česká lyžařka 1,16 sekundy.

18. prosince 2025  12:32

Nejmladší hlavní kouč: Rulík je vzor, taky nehrál profi. Sen je trénovat Spartu

Premium
Trenér prvoligových Litoměřic Tobiáš Slavíček při utkání s Chomutovem

Imponuje mu příběh a vstřícnost Radima Rulíka, který se i bez zářivé hráčské kariéry propracoval k trenérské virtuozitě, zpečetěné titulem mistra světa. Také Tobiáš Slavíček je úkaz: v 31 letech se...

18. prosince 2025

Tragédie v anglickém fotbale. Po autonehodě zemřel mladý útočník

Ethan McLeod byl považován za talentovaného útočníka a oblíbeného člena kabiny...

Anglický fotbal zasáhla smutná zpráva. Útočník Macclesfieldu Ethan McLeod zemřel ve věku 21 let při dopravní nehodě. K neštěstí došlo v úterý večer, když se hráč vracel z venkovního utkání, které...

18. prosince 2025  11:03

Sir Alex Ferguson a jeho zázrak jménem Aberdeen. Jak zdolal slavný Real Madrid?

Alex Ferguson s útočníkem Markem McGheem pózují s trofejí za triumf v Poháru...

Až bude sir Alex Ferguson letos slavit za doprovodu silvestrovských rachejtlí a dělobuchů své 84. narozeniny, možná mu hlavou problesknou i jeho velké fotbalové momenty. Dva triumfy v Lize mistrů s...

18. prosince 2025

Ústí? Florida to úplně není. Ale má své kouzlo, směje se volejbalista Vodička

Ústí nad Labem, 13. 12. 2025, SK Volejbal Ústí nad Labem - Příbram, utkání...

Na krku se Janu Vodičkovi houpala zlatá medaile za titul s pražskými Lvy a u piva se spoluhráčem Martinem Tibitanzlem dumali, kam se vrtnout dál. Vidíme se na Floridě! zahlásili čerství šampioni ve...

18. prosince 2025  10:29

Biatlon ONLINE: V Le Grand Bornand se běží sprint. Jak si vedou Davidová a spol.?

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu.

Po švédském Östersundu a rakouském Hochfilzenu se biatlonový Světový pohár přesunul do francouzského Le Grand Bornand. Na úvod programu se běží ženský sprint, do něhož nastupuje i pětice českých...

18. prosince 2025  10:25

Kysela o barážové při: Kdo na extraligu má, ať ji hraje. Rozšiřování může být jako v NHL

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov....

Další slovo do barážové pranice. Hokejový mistr světa Robert Kysela se zařadil mezi příznivce shora uzavřené, ale zespoda otevřené extraligy pro ty, kdo splní podmínky vstupu. „Po vzoru NHL,“ říká...

18. prosince 2025  9:50

Nymburk čeká zkouška v Heidelbergu. Německý tým urval předkolo Ligy mistrů

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele v zápase se Sabahem.

Nymburští basketbalisté se utkají v předkole play off Ligy mistrů s Heidelbergem. Německý tým ve středu večer zvítězil na hřišti Legie Varšava 88:83 po druhém prodloužení a obsadil druhé místo ve...

18. prosince 2025  9:30

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté na trati stíhacího závodu v Le Grand Bornand

Světový pohár v biatlonu pokračuje třetí zastávkou. Tentokrát se bude zápolit ve francouzském středisku Le Grand Bornand v blízkosti jezera a stejnojmenného města Annecy. Předvánoční víkend nabídne...

18. prosince 2025  9:01

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

18. prosince 2025  8:53

Špatné, slabé, hodnotil výkon vítkovický asistent. Největším problémem jsou góly

Asistent trenéra Aleš Krátoška z Vítkovic na pozápasové tiskové konferenci.

Méně střel na branku, méně hitů i méně zblokovaných střel než soupeř předvedli hokejisté Vítkovic ve středeční dohrávce 13. kola extraligy. K tomu nevyužili ani jedinou přesilovku. I proto doma...

18. prosince 2025  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.