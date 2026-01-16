Ledecká byla v tréninku na sjezd v Tarvisiu osmá, nejrychlejší čas měla Delagová

V italském středisku je v sobotu na programu sjezd se začátkem naplánovaným na 10:45. V neděli přijde na řadu superobří slalom.
Tarvisio se vrátilo do kalendáře SP po patnácti letech a dosud poslední vítězkou závodu na tamní sjezdovce je Lindsey Vonnová, jež tehdy na závěr soutěžního víkendu ovládla super-G.
Jednačtyřicetiletá americká hvězda se v minulé sezoně vrátila do seriálu po pětileté pauze, v sobotním sjezdu v Zauchensee vybojovala už 84. pohárové vítězství a vede pořadí sjezdu. V obou trénincích v Itálii skončila v první desítce, v pátek byla o 14 setin za Ledeckou devátá.
Nejlepším výsledkem Ledecké ve sjezdu je v této olympijské sezoně šestá příčka z Val d’Isere. Naposledy byla desátá v Zauchensee.