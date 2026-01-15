Ledecká načala tréninky na sjezd v Tarvisiu šestnáctým místem

Autor: ,
  13:32
Ester Ledecká obsadila v úvodním tréninku na sjezd Světového poháru v Tarvisiu šestnácté místo. Časem 1:48,33 zaostala o dvě sekundy a devět setin za nejrychlejší Rakušankou Ninou Ortliebovou. V pátek je na programu druhý trénink, po sobotním sjezdu by měly v neděli lyžařky absolvovat superobří slalom.

Ester Ledecká během tréninku na sjezd ve Val D’Isere | foto: Christian HartmannReuters

Tarvisio se vrátilo do kalendáře SP po patnácti letech. Nejlepším výsledkem Ledecké ve sjezdu je v této olympijské sezoně šestá příčka z Val d’Isere, naposledy byla desátá v sobotu v Zauchensee.

Muži mají rychlostní závody ve Wengenu. Jan Zabystřan, jenž šokoval 19. prosince triumfem v super-G ve Val Gardeně, v úterním tréninku na sjezd obsadil 46. místo a ve čtvrtek byl ještě o čtyři příčky níž. Superobří slalom Zabystřana a spol. čeká v pátek.

O závody ve Wengenu přijde čtvrtý muž průběžného pořadí celkového Světového poháru Rakušan Marco Schwarz, protože onemocněl. Ve sjezdu startovat neměl, ale v této zimě už dvakrát na triumf dosáhl - v super-G v Livignu a obřím slalomu v Alta Badii.

15. ledna 2026  13:32

