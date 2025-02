Ledecká se chystá v Saalbachu na lyžařské MS, pomýšlí na první medaili

16:09

Ester Ledecká se chystá v Saalbachu na lyžařské mistrovství světa, které začne v úterý. ČTK to sdělila její manažerka Erika Alchusová. Ledecká by se na mistrovství světa měla vrátit po čtyřech letech, o poslední šampionát přišla kvůli léčbě zlomené klíční kosti. V Saalbachu se bude o světové medaile závodit do 16. února.