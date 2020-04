I zbytky sněhu stačí. Ledecká dohání disciplíny, na které běžně nemá čas

Ve středisku v Hrubém Jeseníku měl tým Ledecké k dispozici nejdříve zhruba 700 metrů dlouhý úsek, který se po tání zmenšil jen na 400 metrů. S ohledem na tyto podmínky, v nichž roli vleku supluje skútr s pětimetrovým lanem, tak česká lyžařka piluje především technické disciplíny.

„Na ten delší úsek se vešlo třicet branek pro obří slalom, teď už jezdíme jen slalom. Ale je to dobré, doháníme to, na co jindy není čas,“ vysvětluje Bank. Tyto jízdy budou jeho svěřenkyni v následující sezoně k užitku. Slalom se Ledecké hodí do kombinace a Češka by mohla v budoucnu zkusit slalom i obří slalom také samostatně.

Po předčasně ukončené sezoně, ve které odpadlo finále Světového poháru, pobývala Ledecká dva týdny v karanténě, následně doma začala s přípravou. A nyní dostala příležitost i k lyžařskému tréninku. Druhá žena hodnocení sjezdu uplynulé sezony využila toho, že vláda od minulého úterý povolila aktivity na venkovních sportovištích, a ihned obula přeskáče.

„Jsme velmi rádi. Dodržujeme všechny zásady proti koronaviru a musím říct, že to byl velmi kvalitní trénink,“ ocenil Bank v České televizi.

Dále zdůvodňuje, proč zařadili lyžařský trénink navzdory brzkému termínu a provizorním podmínkám. „Může se zdát, že je další sezona daleko a není kam spěchat, ale nevíme, kdy budeme moci jet do Rakouska. Uvědomujeme si vážnost situace, ale na druhou stranu je to naše práce a obživa.“

Jakmile to situace dovolí, přesune se česká sportovní obojživelnice na rakouské ledovce. „Jelikož se nám teď povedlo něco odjezdit, tak tam bude čas otestovat lyže na rychlostky,“ dodává Bank.

I dubnových pár set metrů sněhu tedy může Ledecké výborně posloužit.