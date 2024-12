Naděje pro Ledeckou? S dvojbojem na hrách jí může pomoci i bývalý ragbista

Vzhledem k roztříštěnosti nadcházejících her se obě odvětví uskuteční na opačných koncích severní Itálie. Snowboardisté se sejdou v Livignu, zatímco alpské lyžařky v Cortině. Obě střediska tak bude oddělovat nejméně pětihodinová cesta autem.

Ovšem zásadním problémem pro Ledeckou jsou ta data.

Buď by se musela přiklonit k tomu, že na hrách nastoupí pouze v alpském lyžování a kromě sjezdu se zaměří na následný super G (6. února).

Nebo by mohla obětovat sjezd a startovat v paralelním obřím slalomu snowboardistek, načež by rychle vyměnila prkno za lyže a nachystala se na super G.

A nebo... musí doufat, že ještě dojde ke změně termínové listiny her.

Snaha, byť zatím pouze z české strany, tu pochopitelně je.

„Pro nás je to vše nemilá záležitost,“ říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Jakmile jsme dostali harmonogram programu her, začali jsme komunikovat s MOV, zda by ještě mohlo dojít k jeho úpravě. Není to tak, že by nás chtěli současným itinerářem nějak trestat, ale někdy se to stává, že k takové kolizi dojde.“

Jistě, v minulosti se výjimečně program her upravoval tak, aby umožnil některé unikátní dvojboje světových hvězd, například v atletice.

Ale byl by Mezinárodní olympijský výbor ochotný totéž udělat i kvůli Ledecké?

To má částečně v rukou Kit McConnell, sportovní ředitel MOV a bývalý novozélandský ragbista.

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká hovoří na předsezonní tiskové konferenci.

„Mluvil jsem s ním na toto téma,“ říká Kejval. „Čekal jsem, že mě vyhodí, protože MOV o programu až tak moc nerozhoduje, ten určují především televizní společnosti, ponejvíce NBC. Ale pro MOV jsou zároveň důležité příběhy. A ten Esterčin je silný, nejen z českého, ale i ze světového hlediska. Kit McConnell mi slíbil, že se podívá na to, co by bylo možné pro ni udělat.“

Ke kolizi alpského sjezdu a paralelního obřího slalomu snowboardistek došlo už na hrách v Pchjongčchangu 2018, kdy se jely den po sobě, 21. a 22. února. Ledecká proto tehdy sjezd vypustila a na lyžích absolvovala jen obří slalom a super G (15. a 17. února). Super G senzačně vyhrála a na snowboardu pak dokonala zlatý double.

V Pekingu 2022 jí program nahrával, když na snowboardu dominovala hned v úvodu her 8. února, načež mohla 11., 15. a 17. února startovat na lyžích ve sjezdu, super G a kombinaci.

Jedna věc je ohledně programu her v Milánu neotřesitelná. „S termínem sjezdu rozhodně není možné hýbat. Uvidíme tedy, co se dá udělat se snowboardem,“ říká Kejval.

Samotnému závodu ve sjezdu předchází série tréninkových jízd, které mají v programu podle předsedy ČOV už nyní pevné a neměnitelné místo.

„Přesto věřím, že přesun snowboardu je stále možný,“ říká Kejval. „I proto, že alpský snowboarding není celosvětově tak atraktivní jako ženský sjezd, který je jednou z nejsledovanějších soutěží a na nějž si televize nedají sáhnout.“

Kromě osobního jednání se zodpovědnými činiteli MOV zaslala česká strana v listopadu i písemnou žádost na změnu termínu alpského snowboardingu.

„Zatím nám neodpověděli, což vidím jako mírně pozitivní zprávu, protože kdyby to bylo passé, dostali bychom zápornou odpověď hned,“ soudí Kejval.

Je to jen malá naděje na záchranu dalšího obojživelnického pokusu Ester Ledecké v plném rozsahu.

Ale stále existuje.