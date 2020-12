Účast v top 10 už je málo. Ledecká chce vítězit. Vždy a všude

Na trati, na které do minulého týdne nikdy v závodě nejela, porazila mistryně světa, olympijské šampionky i vítězky Světového poháru. Rok po svém prvním pohárovém triumfu mezi nejlepšími lyžařkami světa přidala další vítězství.

O to cennější.

„Někomu to možná bude připadat trochu zvláštní, ale pro mě je tohle větší vítězství než na olympiádě,“ líčila šťastná Češka po závodě. „Na olympiádu se dostanou jen čtyři sportovci za jednu zemi, tady je celé startovní pole, všechny lyžařky. Chyběla jen Mikaela Shiffrinová.

Když Ledecká dojela do cíle, vypadala vlastně dost podobně jako před necelými třemi lety v Jižní Koreji. Znovu měla ten svůj překvapený výraz. Znovu nejprve asi sama nevěřila, že u jejího jména svítá velká jednička.

Ale svítila.

A zůstala tam.

„Jsem opravdu šťastná, že jsem vyhrála, protože upřímně, z jízdy až tak nadšená nejsem. Zjistila jsem, že jsem udělala spoustu chyb, proto jsem byla v cíli tak překvapená. Vlastně vždycky jsem,“ smála se.

Ledecká znovu perfektně zvládla ošidnou kombinaci přechodu z lyží na snowboard a nazpátek. Pokolikáté už vlastně?

Před týdnem se pětadvacetiletá Češka po téměř roční pauze představila znovu mezi snowboardistkami. Naposledy ve Světovém poháru v této disciplíně závodila 18. ledna ve slovinské Rogle, kde pochopitelně vyhrála.

A pak až teď, v polovině prosince. Maximálně s polovinou tréninkových hodin oproti svým soupeřkám byla stejně v Cortině nejlepší.

Suverénně.

„Mám rychlé prkno a dobrého servisáka, takže já se už jen vezu z kopce dolů,“ popisovala. „Ale slyšela jsem, že se už holky ptaly, kdy zas pojedu na lyže (smích). Asi ze mě měly velkou radost.“

Teď to skoro vypadá, že se lyžařky začnou ptát, kdy se zase vydá na snowboard…

Je to vlastně jedna z mála jistot v dnešní nejisté době. Když je Ester Ledecká na startu jakéhokoliv závodu, očekávejte neočekávané.

„Principem celého závodění je, že se člověk snaží vyhrát. Těch holek, které se snaží vyhrát, je samozřejmě víc, já se o to budu snažit vždy,“ říká. A to je dost možná rozdíl mezi ní a dalšími sportovkyněmi a sportovci.

Ne všichni mají takovou touhu, vnitřní sílu dokázat, že jsou nejlepší na světě. Někteří jsou spokojení s elitní třicítkou, někteří s desítkou.

Ledecká chce vítězit.

Vždy a všude.

Proto dělá na vrcholové úrovni dva sporty, a proto je dělá náramně. Nejlíp na světě. A proto se také po triumfu na snowboardu dočkala nebývalé pocty.

Red Bull, jeden z hlavních komerčních partnerů, pro svou závodnici připravil vrtulník, aby se co nejrychleji mohla přesunout ze snowboardového střediska do toho lyžařského. Aby měla co nejvíc času na trénink. Co nejvíc času na to se znovu přeorientovat z jednoho sportu na druhý.



„Je vidět, že si jí váží. Ale pochopitelně se na ni tím pádem zvyšuje tlak. Ona sama cítí, že jí Red Bull věří a že se nespokojí s šestými, sedmými místy. Oni chtějí stupně vítězů, což sice sami neřeknou, ale je to z toho cítit, když pro vás pošlou helikoptéru,“ říká lyžařský kouč Ledecké Tomáš Bank. Tomáš Bank, lyžařský kouč Ester Ledecké

I tyhle detaily značí, jak obrovskou značkou Ledecká ve světě je.

O to víc všechny v týmu Ledecké může těšit, že ona tuhle důvěru splácí. „Pořád dělá dost technických chyb, které jsou do značné míry dané tím, že nemůže na lyžích tolik trénovat. Že to prokládá snowboardem. Ale i tak platí, že v každém závodě, do kterého nastoupí, může jet o stupně vítězů,“ říká Bank.

Až se do myslí fanoušků i expertů začíná vkrádat myšlenka: Nemohla by za rok v Pekingu svou jihokorejskou pohádku zopakovat?

Před skoro třemi roky, kdy všechny svými výkony v Pchjongčchangu šokovala, tomu málokdo věřil. Zdálo se to jako sci-fi.

Od té doby se toho dost změnilo.

Ledecká už není jen snowboardovou jedničkou a lyžařkou, která může bojovat o Top 10. Teď je z ní žena, která směle může v obou disciplínách pomýšlet na medaile.

Včetně olympiády.