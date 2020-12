Ledecká po triumfu v pohárovém super-G: Vážím si ho víc než toho olympijského

Právě v super-G zaznamenala Ledecká největší průlom kariéry, právě v něm šokovala na olympijských hrách v Pchjongčchangu zlatou medailí.

O té doby bylo jejím nejlepším výsledkem v této disciplíně šesté místo z konce minulé sezony, až nyní tedy znovu vystoupala na nejvyšší stupínek.

ZPRAVODAJSTVÍ Rychlá a bezchybná. Ledecká ovládla super-G ve Val d‘Isere

„Vím, že to bude znít zvláštně, ale vítězství z Val d’Isere si vážím víc než toho olympijského. A to z toho důvodu, že na olympiádu se nominují jen čtyři závodnice z každé země, zato tady byly úplně všechny,“ uvedla Češka pro agenturu Sport Invest, která ji zastupuje.

„Mám radost, že se všechny soupeřky podařilo předjet.“

O čem ještě jako čerstvá vítězka hovořila?

O pocitu z jízdy. „Upřímně si myslím, že to nebyla úplně dobrá jízda. Kdybych jela trať podruhé, dala bych si na některé věci ještě větší pozor. Ale v super-G to je takhle, máte jen jednu šanci. Můžete si trať prohlédnout na prohlídce, ale pak musíte jet na maximum. To jsem udělala a mám radost, že se to takhle povedlo.“

O své nejlepší pasáži. „Úplně nevím, jaké byly mezičasy a analýzy, to si asi ještě řekneme s trenéry. Zatím jsem neměla čas se na to podívat, takže nevím, jakou pasáž jsem měla nejrychlejší nebo kde jsem byla dobrá. Ale myslím, že tam byla i spousta chyb, takže na ty se budeme muset ještě podívat, abych se do příště zlepšila a měla jízdu ještě lepší.“



O prožívání zbytku závodu. „Je to trošku zvláštní, když člověk sedí na židli pro vedoucího závodníka a kouká na závod, který už nemůže ovlivnit. Měla jsem hodně nízké číslo (6), takže jsem tam seděla docela dlouho, ale bylo to skvělý. Ráda jsem se na holky dívala, ještě radši jsem byla, když mě žádná nepředjela.“

O třetím závodu ve třech dnech. „Určitě mi pomohlo, že jsem měla kopec najetý. Teď to byly první závody, které jsem tu měla možnost jet, loni jsme mohli jet jen jeden trénink, který byl ještě zkrácený. Takže první závodní super-G na tomto kopci se povedlo dobře, opravdu mi pomohlo, že jsem si ten kopec najela sjezdy a že jsem získala nějaké zkušenosti. Doufám, že mi to zase pomůže do dalších závodů jako vždycky.“



O bilanci šestého, sedmého a prvního místa z Val d’Isere. „S víkendem jsem určitě velmi spokojená. Bylo to trošku náročné, měla jsem po snowboardu malé zranění, o kterém jsem nechtěla mluvit. Kvůli němu jsme ani neměli šanci moc potrénovat, první trénink jsem nastoupila až tady. Moc se mi nepovedl, protože jsem se s tím pořád prala stejně jako všechny dny tady. Chtěla bych poděkovat mému fyzioterapeutovi Michalu Lešákovi, který mě zvládl dát takhle rychle dohromady a připravil mě na to, abych mohla vyhrát.“

O dalším programu. „Teď jedu domů a moc se těším na Vánoce. Uvidíme, jestli pojedeme do Semmeringu (28. prosince obří slalom a 29. slalom), ale všichni počítáme se Saint Antonem (9. ledna sjezd a 10. super-G), takže se moc těším. Doufám, že jsem fanouškům udělala radost, že v této době alespoň měli na co koukat a třeba ze mě měli radost.“