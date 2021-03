Zranění Ledecké: tajemství, které nahrává spekulacím

Chtěla se znovu prát o zlato. Po čtyřech letech toužila Ledecká znovu dobýt snowboardový světový šampionát. Navíc v oblíbené slovinské Rogle, kde pětkrát vyhrála závod Světového poháru.

„Ale omlouvám se organizátorům, svým fanouškům, partnerům a sponzorům, že mě dnes o zlato bojovat neuvidí. Nedokážu ani dokončit rozcvičku, natož unést snowboard jednou rukou nad hlavou. Na startu nemám co dělat,“ zaslala své vyjádření přes svou agenturu médiím krátce poté, co se v pondělí ráno neobjevila na startu kvalifikace obřího slalomu.

Měla přitom být hlavní hvězdou šampionátu. „Už jen to, že Ester Ledecká, ta úžasná sportovkyně, která posouvá hranice vrcholového sportu, bude tady s námi, nám dává víc energie,“ líčila Iva Polanecová, místopředsedkyně organizačního výboru šampionátu.

Ta energie byla rychle pryč.

Přitom o potížích Ledecké se do poslední chvíle nevědělo. Objevila se ve startovní listině kvalifikace, ráno se údajně ještě na start chystala.

„Ale bolest byla intenzivní a je bezpečnější závody vynechat. Celý tým rozhodl, že nebudeme riskovat, že by se zranění mohlo ještě zhoršit,“ řekl pro ČTK přes telefon fyzioterapeut Ledecké Michal Lešák.

Co se přesně stalo? To tým nezveřejnil.

Problém se ale objevil už během tréninku na snowboardu. „Řešili jsme to různými způsoby a zdálo se, že by se to mohlo zlepšit. Ester bojovala, aby se mohla postavit na start a naplno odjet závod,“ řekl Lešák, který vlastně jako jediný o problému mluvil.

Celý tým Ledecké se hned ráno sbalil a vyrazil ze Slovinska pryč. Se samotnou závodnicí, ani s nikým jiným tak nemohli hovořit ani reportéři na místě. O zranění se nechtěl bavit ani Justin Reiter, americký snowboardový kouč Ledecké.

Ten je údajně z celé situace značně rozčarován, ale komentovat zranění nechce. Nebo nemůže.

Rodina Ledeckých si vždycky svá tajemství střežila. Před startem sezony 2018 česká závodnice třeba v tichosti absolvovala operaci ruky, kterou si na snowboardu zlomila. Do médií informaci pustila až po prvním nepovedeném závodě. Těžko říct proč.

I v tuto chvíli nedostatek informací nahrává spekulacím. Jde pořád o následek pádu z Crans Montany? Nebo se s věkem přece jen více negativně projevuje změna pohybu mezi lyžemi a snowboardem?

Ať tak či tak, Ledecká dlouhodobě bojuje s bolestmi zad. Už na olympiádě v Soči, kde na snowboardu dojela šestá a sedmá, trpěla s vyhřezlou ploténkou. Její servisman ji tehdy musel dokonce obouvat.

„Nejhorší byly cesty skútrem nahoru. Ten člověk nebral ohledy na to, že mám zrasená záda, túroval to nahoru po těch skocích ze slopestylu... Já myslela, že tam umřu nebo se mu pozvracím za krk,“ líčila.

Pomohlo jí pravidelné cvičení.

Vyřešit aktuální problém odjela Ledecká domů do Česka. „Podstoupí tam další vyšetření, odpočine si a začne rehabilitaci,“ vysvětluje Lešák.

Cíl je jasný. Dát tělo za dva týdny co nejvíc dokupy to půjde. Za čtrnáct dní totiž ve švýcarském Lenzerheide začíná finále Světového poháru na lyžích.

A tam Ledecká nechce chybět.