Horší podmínky? Ledecká se po triumfu smála: Naštěstí neděláme krasobruslení

„Jsem moc ráda, že jsem vyhrála,“ usmívala se devětadvacetiletá zimní obojživelnice. „I za to, že jsem se po tak dlouhé době mohla zase zúčastnit paralelního obřího slalomu. Super. Naposledy jsem ho jela před dvěma roky. Mám radost!“

Ledecká předtím jezdila hlavně klasické paralelní slalomy, obří jela naposledy v Rogle loni v březnu. Proto v kvalifikaci startovala až za první padesátkou. „Bylo to náročné,“ vykládala.

V průběhu klání se navíc dost zhoršovaly podmínky. Na trati se tvořily boule a závodnice si stěžovaly, že nebylo příliš vidět. Ledecká například po osmifinále raději vyměnila červenou dráhu za modrou.

„I přesto, že měli obřák skvěle připravený, se postupně zhoršoval,“ popisovala. „V televizi jsme možná nemusely vypadat, že úplně víme, co děláme. Ale naštěstí neděláme krasobruslení a dobře vypadat nemusíme. Hlavní je, že jedeme rychle. Snad se fanoušci bavili.“

Ti čeští se díky ní rozhodně bavit museli.

Osmifinále – jasné vítězství nad Nizozemkou Michelle Dekkerovou.

Čtvrtfinále – další jednoznačný triumf, tentokrát nad Švýcarkou Ladinou Caviezelovou.

Semifinále – porážka Japonky Cubaki Mikiové.

A finále? Opět dominantní záležitost. Nad Polkou Aleksandrou Krolovou-Walasovou od začátku vedla a v cíli měla nakonec náskok 1,67 sekundy.

Když Ledeckou mezi jednotlivými koly zabíraly kamery, byla naprosto soustředěná. Stála opřená o prkno, oči zavřené a přemítala si ideální stopu.

Ester Ledecká na trati paralelního slalomu v Berchtesgadenu

Po vítězství už ale svou bublinu opustila a užívala si vítězství. Smála se a s chutí poslouchala českou hymnu.

„Jsem strašně vděčná za můj tým. Justin (Reiter) asi jako jediný kouč tady zůstal i po kvalifikaci, pracoval na obřáku a snažil se obě tratě dostat do lepšího stavu. Láďa Polášek mě zase dostal do skvělé formy a mohla jsem v klidu jezdit to svoje. A Tschunti (Guntram Mathis) mi připravil skvělá prkna. Díky!“ vyprávěla.

Na snowboardu v individuálních kláních slavila už popáté v řadě a sérii umístění na stupních vítězek prodloužila na deset. Mimo ně byla naposledy v březnu 2019 ve Winterbergu.

Celkem už na prkně v elitním seriálu zvítězila pětadvacetkrát, k tomu má ještě dvě zlata z olympijských her a dvě z mistrovství světa. Olympijské prvenství má samozřejmě ještě na lyžích, k nimž přidala ještě čtyři triumfy ve Světovém poháru.

Neskutečná bilance!

V neděli ještě Ledeckou čeká v Číně paralelní slalom. Poté se hned přesune do amerického Beaver Creeku, kde ji 14. prosince čeká na lyžích sjezd a o den později super-G.

S triumfem hned v prvním závodě sezony se jí bude jezdit ještě lépe.