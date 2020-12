Ledecká po triumfu na snowboardu: Holky se ptaly, kdy zas pojedu na lyže

Bylo to od ní suverénní představení.

Jasným způsobem vyhrála kvalifikaci, v podvečerním finálovém programu pak vyřazovala jednu soupeřku za druhou.

Nejprve Rakušanku Daniele Ulbingovou, poté Švýcarku Julii Zoggovou, Němku Ramonu Hofmeisterovou a ve finále i další Němku Selinu Jörgovou.

„Myslím si, že všechny holky jezdily výborně. Tratě byly vyrovnané, takže to byly vždycky závody do poslední chvíle,“ líčila Ledecká v rozhovoru pro agenturu, která ji zastupuje.

„Pořád mám ale na svých jízdách co zlepšovat, takže na tom budu makat. Ale celkově si myslím, že to byl dobrý závod, měla jsem nad všemi jízdami kontrolu a byla jsem fakt rychlá,“ dodala.

O čem ještě pro agenturu hovořila?

O reakci soupeřek.

„S holkama jsem se ani moc nestihla bavit, protože hned po závodě bylo vyhlášení, pak jsem měla dopingovou kontrolu a pak jsme jeli rovnou domů. Ale slyšela jsem, že se už ptaly, kdy zas pojedu na lyže (smích). Asi ze mě měly určitě velkou radost.“

O komplikované přípravě.

„Napadlo strašně moc sněhu, takže to bylo trochu komplikované. Zůstali jsme na na Passo Monte Croce, kde jsme chtěli trénovat, ale toho sněhu bylo moc. Bylo to spíš jen takové plácání než trénování. Ale dělali jsme, co jsme mohli.“

O složité cestě do Cortiny.

„Všechny pasy byly zapadané, byly tam popadané stromy. Museli jsme čekat do poslední chvíle, jestli nás vůbec pustí. Dostali jsem sem až v pátek, v sobotu jsem kopec viděla poprvé po dvou letech. Ale musím říct, že organizátoři odvedli fakt dobrou práci, výborně to připravili a obě tratě byly hodně podobné. Takže to byl skvělý závod.“

O suverénním výkonu.

„Vzhledem k poslednímu týdnu mě to trochu překvapilo. Neměla jsem šanci se tak rychle přehodit, protože všude bylo hodně sněhu a trénink na snowboardu byl docela komplikovaný. Takže jsem ráda, že se to nakonec povedlo a mohla jsem zase vyhrát.“

O dalších plánech na lyžích.

„Teď jsem byla snowboarďačka, takže jsem to vůbec neřešila. Ale můj lyžařský tým to samozřejmě řeší a vymýšlí nejlepší místa, kam bychom mohli jet. Dostala jsem dokonce zprávu, že Red Bull má pro mě připravený vrtulník, že by mě kdyžtak převezli na nějaké místo, kde bude dobrý sníh. Jak teď všude nasněžilo, je trošku složité najít dobrou a tvrdou sjezdovku, kde bychom potrénovali. Ale já jim věřím, že najdou tu nejlepší alternativu, a věřím, že se dobře připravíme. Už se těším do Val d´Isere.“