Ledecká by stačila i mužům: Chodili za mnou, že je holka často nepředjíždí

Uznání se Ledecké dostalo třeba od Slovince Žana Košiře, devátého závodníka mužského klání.

„Trénovala jsem s ním a on za mnou pak přišel a říká: Hele, já jsem se na tréninku tak bál, že jsem moc pomalý, ale bylo to tím, že ty jsi dost rychlá,“ prozradila česká obojživelnice.

O čem ještě ve vyjádření pro média mluvila?

O hodnocení svého prvního snowboardového závodu po roce: „Jsem moc spokojená, závod byl skvělý. Jsem ráda, že jsem zpátky a že se mi to takhle povedlo. Bylo skvělé potkat všechny moje snowboardové kamarády, už mi to hrozně chybělo. Jsem ráda hlavně za první jízdu v kvalifikaci, tam jsem byla blízko i k nejlepším klučičím časům.“

O pádu ve finálové jízdě: „Musím se ještě podívat, co přesně jsem udělala špatně. Zkusím to do příště zlepšit. Trať se hodně zhoršovala, bohužel byla dost rozsekaná, takže to nebylo úplně příjemné poježděníčko. Myslím, že jsem tam byla pozdě, tak jsem se to snažila nějak dohnat a trochu se mi sekla hrana.“

O tom, jak se po pádu zvedla a dojela do cíle: „Děda (hokejový mistr světa Jan Klapáč) mě naučil za každou cenu bojovat. I když jsem spadla, tak pojedu naplno a budu se to snažit dohnat, protože stát se může cokoli. Možná někomu přijde trapné, že dojíždím a ještě dávám ruku do cíle a ona tam na mě už čeká, ale já to mám takhle nastavené.“

O Carezze, kde v minulosti dvakrát triumfovala: „Je to fajn kopec, ale nevím, jestli mám nějaké, které by mi na snowboardu neseděly. Tenhle mám ráda, mám tu po sobě pojmenované dvě kabinky, ale přidat třetí se mi bohužel nepovedlo. Jela jsem tu i první svěťák (v roce 2012), takže k tomu mám ještě takový speciální vztah.“

O tom, že ji uniklo dvacáté vítězství ve snowboardovém SP: „Tohle upřímně moc nesleduju. Přistupuju k tomu závod od závodu a doufám, že v Cortině (kde bude závodit 18. prosince) se poučím z chyb, které jsem tady udělala. Ještě bych chtěla dodat, že děkuju celému týmu, protože odvedl skvělou práci.“