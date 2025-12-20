I Ledecká chválí Zabystřana: Vždycky jsem věděla, že je skvělý. Obrovská radost

Autor:
  13:55
Když se pustila do hodnocení sjezdu ve Val d’Isere, měla důvody ke spokojenosti. Ester Ledecká předvedla jasně nejlepší výkon sezony, dojela šestá, jen jedenáct setin od pódia. A obrovskou radost měla i z pátečního snového výkonu Jana Zabystřana. „Úžasná jízda, nezasloužil si nic jiného než vyhrát,“ vykládala.
Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere | foto: AP

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere
Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere
Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví šampaňským.
Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví se svým...
18 fotografií

Ledecká na úvod sezony ve Svatém Mořici do první desítky nepronikla, tentokrát už naprostou světovou špičku pořádně prohnala.

V horní pasáži svahu sice ztrácela, od poloviny to ovšem rozbalila. V závěru jela nejrychleji ze všech!

Ze šestého místa ztratila na první Rakušanku Cornelii Hütterovou 46 setin, ke třetí Američance Lindsey Vonnové jí chybělo jen jedenáct setin.

Nejlepší výkon sezony. Ledecké ve Val d’Isere chybělo jedenáct setin k pódiu

„Myslím, že to byla dobrá jízda,“ ohlížela se třicetiletá obojživelnice v nahrávce pro média. „Krůček po krůčku se zlepšuju, z čehož mám radost. Určitě je pořád na čem pracovat, ale cítila jsem se fajn. Musím poděkovat celému týmu za to, jak mě připravuje a skládáme to.“

Posléze už svá slova věnovala Zabystřanovi.

Samozřejmě, že jí jeho úžasné představení neuniklo.

V pátek ovládl super-G ve Val Gardeně. Jako první český mužský lyžař slavil vítězství ve Světovém poháru. O jízdě posléze mluvil jako o splněném snu, o vytoužené odměně za veškerou práci.

Jan Zabystřan je překvapivým vítězem super-G ve Val Gardeně, slaví se svým týmem.

„Vždycky jsem věděla, že je skvělý lyžař,“ kývla Ledecká. „Na začátku sezony měl trochu smůlu na počasí a třeba v Beaver Creeku mu při jízdě hodně foukalo. Prostě pokaždé to bylo s podmínkami na hraně.“

Tentokrát se ale všechno potkalo, a to včetně počasí. Navíc se před startem Zabystřana zlepšila viditelnost.

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

„Všechno se sešlo, ale zároveň to skvěle zvládnul. Budu se opakovat: perfektní jízda. Byla jsem za něj strašně šťastná. Udělal mi obrovskou radost,“ pokračovala majitelka čtyř triumfů v ženském elitním seriálu.

Ledecká se se Zabystřanem samozřejmě zná. „Se Zabym jsme na kopcích trochu vyrůstali. Už od předžáků, takže se známe dobře. O to větší radost nám přinesl. Radost mám i kvůli jeho mamince, která tam byla s ním a se kterou se znám taky.“

Nikdy nepřestal věřit. Zabystřana dostala na výsluní touha i spolupráce s Němci

Sama moc dobře ví, jak je rodinná podpora důležitá. I s ní po závodech cestují rodiče a jsou jí oporou.

„Gratuluju celému jeho týmu, odvedli skvělou práci. Mamince, tatínkovi, celé rodině, jak ho podporují. A taky německému týmu. Od té doby, co je s nimi, jde jenom nahoru. Což je dobře,“ připomněla jeden z důležitých bodů v Zabystřanově vzestupu.

A jak bylo znát zlepšením se ve Val d’Isere, jeho výkonem se Ledecká inspirovala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Newcastle vs. ChelseaFotbal - 17. kolo - 20. 12. 2025:Newcastle vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 4.20
  • 1.90
  • 3.50
Oviedo vs. Celta VigoFotbal - 17. kolo - 20. 12. 2025:Oviedo vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.80
  • 2.10
  • 3.00
Slavia vs. Pardubice BHokej - 33. kolo - 20. 12. 2025:Slavia vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.52
  • 4.80
  • 4.60
Písek vs. MostHázená - 10. kolo - 20. 12. 2025:Písek vs. Most //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.90
  • 8.00
  • 1.38
Wolves vs. BrentfordFotbal - 17. kolo - 20. 12. 2025:Wolves vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
20. 12. 16:00
  • 3.60
  • 3.45
  • 2.17
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...

Biatlon ONLINE: Hornig se ve stíhačce drží mezi nejlepšími. Daří se i dalším Čechům

Sledujeme online
Vítězslav Hornig na trati sprintu v Le Grand Bornand.

Po biatlonistkách se na trať během zastávky Světového poháru v Le Grand Bornand vydávají také muži. Ve stíhacím závodě na 12,5 kilometru se představuje také čtveřice Čechů – Vítězslav Hornig, Michal...

20. prosince 2025  14:30,  aktualizováno 

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

20. prosince 2025  14:36

Zabystřan další úspěch ve Val Gardeně nepřidal, ve sjezdu skončil mimo body

Jan Zabystřan během sjezdu ve Val Gardeně.

Jan Zabystřan ve sjezdu Světového poháru ve Val Gardeně nebodoval, obsadil až 43. místo. Den po svém senzačním vítězství v superobřím slalomu tak český lyžař další úspěšný výsledek nepřidal. Vyhrál...

20. prosince 2025  14:33

Pikantní zápas sparťana Hrabíka: randí se Šlégrovou dcerou, v Litvínově dal gól

Kryštof Hrabík dal za Spartu gól v Litvínově, odkud pochází jeho přítelkyně...

Duel v Litvínově získal pro sparťanského hokejistu Kryštofa Hrabíka punc pikantnosti, randí totiž s dcerou legendy a litvínovské ikony Jiřího Šlégra. Po páteční extraligové bitvě, ve které svým gólem...

20. prosince 2025  14:11

I Ledecká chválí Zabystřana: Vždycky jsem věděla, že je skvělý. Obrovská radost

Ester Ledecká během sjezdu ve Val d’Isere

Když se pustila do hodnocení sjezdu ve Val d’Isere, měla důvody ke spokojenosti. Ester Ledecká předvedla jasně nejlepší výkon sezony, dojela šestá, jen jedenáct setin od pódia. A obrovskou radost...

20. prosince 2025  13:55

Jeanmonnotová si užila sólo jízdu, Češky ve stíhačce zdržela nepřesná střelba

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu.

Po první střelbě poskočila z druhého na první místo a až do konce závodu z něj už nespadla. Biatlonistka Lou Jeanmonnotová si užila finiš stíhačky před domácími fanoušky v Le Grand Bornand s...

20. prosince 2025  12:02,  aktualizováno  13:42

ONLINE: Chelsea hraje na Newcastlu, pak nastoupí City proti West Hamu či Arsenal

Sledujeme online
Malo Gusto (Chelsea) slaví se spoluhráči druhý gól proti Evertonu.

Hned osm zápasů nabízí sobotní program 17. kola anglické fotbalové ligy. Ve 13.30 ho vykopne souboj Newcastlu s Chelsea, v 16 hodin nastoupí třeba Manchester City proti West Hamu a v 18.30 přijde na...

20. prosince 2025  13:25

SP v biatlonu v Le Grand Bornand 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Biatlonisté na trati stíhacího závodu v Le Grand Bornand

Světový pohár v biatlonu pokračuje třetí zastávkou. Tentokrát se bude zápolit ve francouzském středisku Le Grand Bornand v blízkosti jezera a stejnojmenného města Annecy. Předvánoční víkend nabídne...

20. prosince 2025  13:23

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

20. prosince 2025  13:21

Všichni muži před Koubkem: první Uhrin, Hašek dvakrát, nejdéle sloužil Brückner

Plzeňský trenér Miroslav Koubek gesty uklidňuje vlastní svěřence, zatímco...

Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Stříbro z mistrovství Evropy 1996. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud dvanáct trenérů....

20. prosince 2025  13:03

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Program SP v alpském lyžování 2025/26: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká jede super-G v La Thuile.

Olympijská sezona alpského lyžování začíná už v říjnu a poslední závod zimy 2025/2026 čeká lyžaře v březnu. Ani letos nevynechá Světový pohár česká obojživelnice Ester Ledecká. Kompletní program...

20. prosince 2025  12:38

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

20. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.