I Ledecká chválí Zabystřana: Vždycky jsem věděla, že je skvělý. Obrovská radost

Ledecká na úvod sezony ve Svatém Mořici do první desítky nepronikla, tentokrát už naprostou světovou špičku pořádně prohnala.
V horní pasáži svahu sice ztrácela, od poloviny to ovšem rozbalila. V závěru jela nejrychleji ze všech!
Ze šestého místa ztratila na první Rakušanku Cornelii Hütterovou 46 setin, ke třetí Američance Lindsey Vonnové jí chybělo jen jedenáct setin.
|
Nejlepší výkon sezony. Ledecké ve Val d’Isere chybělo jedenáct setin k pódiu
„Myslím, že to byla dobrá jízda,“ ohlížela se třicetiletá obojživelnice v nahrávce pro média. „Krůček po krůčku se zlepšuju, z čehož mám radost. Určitě je pořád na čem pracovat, ale cítila jsem se fajn. Musím poděkovat celému týmu za to, jak mě připravuje a skládáme to.“
Posléze už svá slova věnovala Zabystřanovi.
Samozřejmě, že jí jeho úžasné představení neuniklo.
V pátek ovládl super-G ve Val Gardeně. Jako první český mužský lyžař slavil vítězství ve Světovém poháru. O jízdě posléze mluvil jako o splněném snu, o vytoužené odměně za veškerou práci.
„Vždycky jsem věděla, že je skvělý lyžař,“ kývla Ledecká. „Na začátku sezony měl trochu smůlu na počasí a třeba v Beaver Creeku mu při jízdě hodně foukalo. Prostě pokaždé to bylo s podmínkami na hraně.“
Tentokrát se ale všechno potkalo, a to včetně počasí. Navíc se před startem Zabystřana zlepšila viditelnost.
|
Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů
„Všechno se sešlo, ale zároveň to skvěle zvládnul. Budu se opakovat: perfektní jízda. Byla jsem za něj strašně šťastná. Udělal mi obrovskou radost,“ pokračovala majitelka čtyř triumfů v ženském elitním seriálu.
Ledecká se se Zabystřanem samozřejmě zná. „Se Zabym jsme na kopcích trochu vyrůstali. Už od předžáků, takže se známe dobře. O to větší radost nám přinesl. Radost mám i kvůli jeho mamince, která tam byla s ním a se kterou se znám taky.“
|
Nikdy nepřestal věřit. Zabystřana dostala na výsluní touha i spolupráce s Němci
Sama moc dobře ví, jak je rodinná podpora důležitá. I s ní po závodech cestují rodiče a jsou jí oporou.
„Gratuluju celému jeho týmu, odvedli skvělou práci. Mamince, tatínkovi, celé rodině, jak ho podporují. A taky německému týmu. Od té doby, co je s nimi, jde jenom nahoru. Což je dobře,“ připomněla jeden z důležitých bodů v Zabystřanově vzestupu.
A jak bylo znát zlepšením se ve Val d’Isere, jeho výkonem se Ledecká inspirovala.