Trať byla rodeo, Ledecká přesto zářila. Pomohly jí i zkušenosti z prkna

Devětadvacetileté Češce se vydařily zejména horní a spodní část svahu, v té prostřední mírně ztratila.

Obzvlášť její průjezd desátou bránou, která vynesla mimo ideální linii řadu jejích soupeřek, byla lahůdka!

„Měla jsem trochu výhodu, že jsem snowboardistka, protože jsem měla v některých důležitých pasážích vyšší linii než ostatní holky,“ chválila si. „Díky tomu jsem se zároveň vyhnula jejich stopám, měla lepší průjezd a neskákala tam. S vyšším číslem už je trať přece jen rozsekanější.“

Ve St. Antonu to platilo víc než jindy. Během sobotního klání sice sjezdovku ozařovaly sluneční paprsky, v pátek ji ovšem zasypával sníh, kvůli němuž organizátoři zrušili druhý trénink. A ani dny předtím počasí nebylo ideální.

„Jsem moc ráda, jak to nakonec dopadlo. V pátek to se sjezdovkou vypadalo dost mizerně,“ uznala Ledecká. „Nakonec ji zrolbovali a i přesto, že to nebylo úplně senzační povozeníčko a bylo to trochu rodeo, tak byla daleko lépe sjízdná i než na prvním tréninku.“

Ester Ledecká v cíli sjezdu v rakouském St. Antonu.

V tréninku obsadila páté místo, do ostrého závodu vlétla ještě lépe. Na prvním mezičase dokonce vedla o 13 setin.

Posléze sice ztratila a na třetím měření zaostávala za nejlepší Italkou Federicou Brignoneovou o 30 setin, v závěrečné části ale zase zabrala.

Vletěla do ní rychlostí 121,88 kilometru v hodině. Tak rychle zde žádná jiná lyžařka nejela. „Jsem moc ráda, že jsem do toho mohla daleko víc jít. Děkuju organizátorům, kteří odvedli skvělou práci,“ líčila.

Na Brignoneovou nakonec ztratila 18 setin. V závěru startovního pole ji ještě senzačně předjela Švýcarka Malorie Blancová.

Vůbec jí to ale nevadilo. Ledecká byla v dobré náladě. Jako už tradičně jméno po jménu děkovala svému týmu.

„Odvedli skvělou práci. Děkuju Láďovi Poláškovi, Justinu Reiterovi, který tady je se mnou, i když je snowboardový kouč. Děkuju Tomasovi Bankovi a hlavně Franzovi Gamperovi a Robertu Trenkwalderovi z Red Bullu, kteří tady jsou už skoro místní a Robert mi po prvním tréninku radil skvělé stopy. Bylo úžasné je mít vedle sebe. Snažila jsem se co nejvíc poslouchat jejich rady a pak to tam poslat.“

Což splnila.

NA ZDRAVÍ. Federica Brignoneová (uprostřed), Malorie Blancová a Ester Ledecká (vpravo) po sjezdu ve Svatém Antonu.

Když bezprostředně po závodě spolu s Brignoneovou a Blancovou pózovala pro fanoušky, zářila.

V lyžařském Světovém poháru na pódium vystoupala už pojedenácté, k tomu má i zlato ze super-G z olympijských her v Pchjongčchangu.

Další úspěch ze St. Antonu oslaví ale až později. V neděli ji totiž na stejném místě čeká ještě superobří slalom, v němž na závěr minulé sezony vyhrála v Saalbachu-Hinterglemmu.

„Je super, že jsem si jízdu mohla tak užít. Teď už se ale soustředíme na super-G a sjezd necháme za sebou. Večer teda ještě máme veřejné losování čísel a předtím ceremoniál, tak si ho ještě připomenu, ale už se budu snažit koncentrovat jen na zítřek, abych do toho dala úplně všechno.“

V takovém případě je pekelně rychlá.