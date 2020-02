Ledecká se v Crans Montaně chystá na sjezd, přidá další body do SP?

Zvětšit fotografii Ester Ledecká v cíli tréninku na sjezd v Zauchensee | foto: AP

dnes 7:57

Světový pohár v alpském lyžování přesídlil do švýcarské Crans Montany, kde závodnice postupně absolvují dva sjezdy a kombinaci. Ester Ledecká vstupuje do prvního sjezdu se startovním číslem 9. Jak si vede v boji o body do hodnocení disciplíny, ve které jí patří třetí příčka, sledujte od 10:05 v podrobné reportáži.