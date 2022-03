Ledecká splnila úkoly a vyhrála sázku: Fyzioterapeut si musí obarvit vlasy

Do konce sezony zbývá Ledecké ještě jeden závod - čtvrteční superobří slalom od 10:00. „Moc se těším, myslím, že to bude skvělý závod. Zdejší kopec je krásný, tak jsem zvědavá, jak nám to postaví.“

Česká lyžařka bude chtít na svahu v Courchevelu přidat další povedený výsledek k sedmé pozici ze středečního sjezdu.

„Jsem spokojená, pořadí bylo hodně našlapané a všechny holky jely dost rychle. Jsem ráda, že jsem se sedmým místem posunula na třetí místo v pořadí sjezdu, což byl jeden z mých cílů,“ hodnotila Ledecká.

O čem ještě ve vyjádření pro média hovořila?

O startovním čísle 1: „Většinou mám radši pozdější čísla, ale teď jsme radši vybrali dřívější, protože jsme si mysleli, že bude teplo a trať se bude horšit. Ale myslím, že to zas takovou roli nehrálo. Vypadalo to, že sůl se jim chytla, takže i poslední holky měly trať pořád tvrdou a zajížděly rychlé časy. Na jedné straně jsem měla výhodu, že jsem trať měla v trošku lepším stavu, ale ostatní měly zase lepší viditelnost, takže se to vyrovnalo.“

O závodě: „Měla jsem dva úkoly. První byl, abych porazila Corinne Suterovou, protože moje italská ségra Sofia Goggiaová to potřebovala, aby měla větší šanci na malý glóbus. Řekla jsem jí, že udělám maximum, abych jí pomohla. Nakonec ho vyhrála a tímto bych jí chtěla pogratulovat. Je to strašná frajerka, jak se tuhle sezonu vrátila po zranění.“

O druhém úkolu: „Musela jsem předjet všechny holky kolem mě, abych se dokázala v pořadí sjezdu vyšvihnout ze čtvrtého místa na třetí, což byl těžký úkol, protože jsme na tom bodově byly hodně podobně. Ale zvládla jsem to a díky tomu jsem vyhrála sázku se svým fyzioterapeutem (Michalem Lešákem), který si teď bude muset obarvit hlavu. Půjde do melíru, jen nevím, jestli mu ho budu dělat já, to by si asi nezasloužil.“

O třetím místě v pořadí sjezdu: „Mám z toho radost. Dva sjezdy jsem musela kvůli snowboardu vynechat, což se na celkovém výsledku taky projevilo, ale jsem ráda, že jsem to zvládla dotáhnout na bednu. Je mi trošku líto, že se snowboardové body nepočítají k těm lyžařským, protože pak bych měla ještě o 180 víc a bylo by to samozřejmě lepší.“

O vítězce sjezdu Mikaele Shiffrinové: „Zajela skvělou jízdu, moc si to zasloužila. Všimla jsem si, že se jí po olympiádě rozjely lyže, což je pro ni dobrá zpráva. V boji o velký glóbus jí fandím, jezdí výborně. Je to skvělá lyžařka a zaslouží si, aby za to byla oceněna.“

O přicházejícím konci sezony: „Je mi vždycky líto, když se sezona blíží ke konci. Závodit mě baví, proto lyžování dělám. Je skvělé, že jsme tu mohly být i s klukama, jely jsme stejnou trať, jen oni měli start výš. Mohly jsme se s nimi porovnávat a analyzovat videa. Jsem ráda, že jsme tady jely a že mám další zážitek z nového kopce.“