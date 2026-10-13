Koleno zlobí, ale operaci ruším. Volá Ester! Jak Ledecká našla nového fyzioterapeuta

Na druhém konci se ozval hlas lyžařské a snowboardové hvězdy: „Dobrý den, slyšela jsem, že jste volný a měl byste zájem pracovat pro sportovce. Platí to?“
Když jí Tomeš odpověděl, že platí, jenže už mu zbývá jen pár hodin a jde na sál, Ledecká se zarazila. Bylo jí jasné, že po takovém zákroku by ho čekala dlouhá rekonvalescence.
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Ona ale posilu potřebovala ideálně co nejdřív.
„Zavolala jsem proto panu Beznoskovi, že mu má druhý den na stůl přijít můj potenciální fyzioterapeut. Pan doktor byl naštěstí tak hodný, že řekl: V pořádku, vymyslíme mu nový termín. A Šimon měl zase ty koule, že prohlásil: Dobře, operaci tedy rušíme,“ popisovala.
Bylo prakticky rozhodnuto. Následovala schůzka, terapie a už podepisovali smlouvu. Ledecká tak našla nástupce Ladislava Poláška, který stejně jako trenéři Tomáš Bank a Franz Gamper po italském olympijském cyklu skončil.
„Vážně to tak bylo. Kdyby zavolala o den později, už ležím po operaci a padlo by to,“ potvrzuje se smíchem Tomeš. „Jsem nadšený. Pohybovat se ve sportu byl vždycky můj sen, takže si ho teď plním.“
V osmadvaceti letech jde pro něj o první zkušenost v lyžařském týmu. Dosud byl spojený hlavně s basketbalem, který sám hrával a při němž si také mimochodem přivodil zmíněné zranění.
Pochází ze Šumperka, odkud se znal s Jakubem Markem, někdejším fyzioterapeutem Ledecké. Právě on ho s českou obojživelnicí propojil.
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„Ester jsem předtím znal jen z televize. Bral jsem ji jako velkou sportovkyni,“ líčí Tomeš. „Když jsme se potkali, padla na mě samozřejmě nervozita. Ale prý to naštěstí znát nebylo. Tak jsme se hned domluvili.“
Pro Tomeše tím začal pořádný kolotoč. Za sebou mají soustředění v Chile, nyní podle sněhových podmínek potrénují v Evropě a v listopadu už letí do Ameriky, kde se budou chystat na první rychlostní disciplíny sezony v Beaver Creeku.
„Na kolik dní se v zimě dostanu domů, vypočítané nemám. Moc jich nebude. Ale kdy jindy bych takovou práci mohl dělat než teď? Nemám rodinu, závazky, zato spoustu energie a strašně mě to baví,“ povídá.
Žádné převratné metody, jak pečovat o tělo sportovce, prý do týmu nepřináší. S Ledeckou si vyjasnili, co vyhovuje jí, na co je zvyklý on, a podle toho společně pracují.
„Ester má zajetý svůj režim. Je profesionál a zná svoje tělo. Takže mi v tomto moc pomáhá,“ chválí si.
Skupina kolem Ledecké se velikostí nemůže rovnat například zázemí americké ikony Mikaely Shiffrinové. A tak práce fyzioterapeuta nekončí u masážního lehátka.
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Ráno po rozcvičce Tomeš pomáhá třeba s nošením lyží na svah. Během tréninku se z něj zase stává pomocník na trati. Nasadí ortézu, zaujme místo a do vysílačky hlásí pokyny. Podle Ledecké prý zkušeně.
„Trochu zapřeháněli,“ mávne rukou Tomeš. „Jsou to vždycky jen slova: Ester is on. Course clear... Nic velkého. A taky jsem rád, že koleno při tom drží. Basket sice hrát nemůžu, ale na lyžích svah sjedu v pohodě, byť nejsem velký lyžař.“
A operace, kvůli níž málem o vysněnou práci přišel? Náhradní termín nemá. Dostal ale příslib, že ho zákrok nemine. „Tyran nejsem. Jsme domluveni s panem Beznoskou, že k němu Šimona po sezoně dovezu,“ zasmála se Ledecká.