Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Koleno zlobí, ale operaci ruším. Volá Ester! Jak Ledecká našla nového fyzioterapeuta

Michal Koubek
  9:41
Tým Ester Ledecké pózuje fotografům, nechybí ani nový fyzioterapeut Šimon Tomeš...

Tým Ester Ledecké pózuje fotografům, nechybí ani nový fyzioterapeut Šimon Tomeš (vlevo). | foto: Zuzana Jarolimkova / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Ester Ledecká a Karlheinz Pichler na tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Šimon Tomeš, nový fyzioterapeut Ester Ledecké.
88 fotografií
Moc nechybělo a Ester Ledecká by na pozici fyzioterapeuta a kondičního trenéra musela hledat jiné jméno. A jemu by se zase rozplynul sen. Šimonu Tomešovi zbýval do plánované operace křížového vazu už jen jediný den. Pomalu si balil věci a chystal se do nemocnice. Jenže v tom zazvonil telefon.

Na druhém konci se ozval hlas lyžařské a snowboardové hvězdy: „Dobrý den, slyšela jsem, že jste volný a měl byste zájem pracovat pro sportovce. Platí to?“

Když jí Tomeš odpověděl, že platí, jenže už mu zbývá jen pár hodin a jde na sál, Ledecká se zarazila. Bylo jí jasné, že po takovém zákroku by ho čekala dlouhá rekonvalescence.

V Pchjongčchangu jen kroutil hlavou, teď tvoří tým. Kdo je nový kouč Ledecké?

Ona ale posilu potřebovala ideálně co nejdřív.

„Zavolala jsem proto panu Beznoskovi, že mu má druhý den na stůl přijít můj potenciální fyzioterapeut. Pan doktor byl naštěstí tak hodný, že řekl: V pořádku, vymyslíme mu nový termín. A Šimon měl zase ty koule, že prohlásil: Dobře, operaci tedy rušíme,“ popisovala.

Bylo prakticky rozhodnuto. Následovala schůzka, terapie a už podepisovali smlouvu. Ledecká tak našla nástupce Ladislava Poláška, který stejně jako trenéři Tomáš Bank a Franz Gamper po italském olympijském cyklu skončil.

Šimon Tomeš, nový fyzioterapeut Ester Ledecké.

„Vážně to tak bylo. Kdyby zavolala o den později, už ležím po operaci a padlo by to,“ potvrzuje se smíchem Tomeš. „Jsem nadšený. Pohybovat se ve sportu byl vždycky můj sen, takže si ho teď plním.“

V osmadvaceti letech jde pro něj o první zkušenost v lyžařském týmu. Dosud byl spojený hlavně s basketbalem, který sám hrával a při němž si také mimochodem přivodil zmíněné zranění.

Pochází ze Šumperka, odkud se znal s Jakubem Markem, někdejším fyzioterapeutem Ledecké. Právě on ho s českou obojživelnicí propojil.

Zkušenosti od Weiratherové či kanadských sjezdařů. Ledecká představila nový tým

„Ester jsem předtím znal jen z televize. Bral jsem ji jako velkou sportovkyni,“ líčí Tomeš. „Když jsme se potkali, padla na mě samozřejmě nervozita. Ale prý to naštěstí znát nebylo. Tak jsme se hned domluvili.“

Pro Tomeše tím začal pořádný kolotoč. Za sebou mají soustředění v Chile, nyní podle sněhových podmínek potrénují v Evropě a v listopadu už letí do Ameriky, kde se budou chystat na první rychlostní disciplíny sezony v Beaver Creeku.

„Na kolik dní se v zimě dostanu domů, vypočítané nemám. Moc jich nebude. Ale kdy jindy bych takovou práci mohl dělat než teď? Nemám rodinu, závazky, zato spoustu energie a strašně mě to baví,“ povídá.

Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.
Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.

Žádné převratné metody, jak pečovat o tělo sportovce, prý do týmu nepřináší. S Ledeckou si vyjasnili, co vyhovuje jí, na co je zvyklý on, a podle toho společně pracují.

„Ester má zajetý svůj režim. Je profesionál a zná svoje tělo. Takže mi v tomto moc pomáhá,“ chválí si.

Skupina kolem Ledecké se velikostí nemůže rovnat například zázemí americké ikony Mikaely Shiffrinové. A tak práce fyzioterapeuta nekončí u masážního lehátka.

Lyže jako kouzelná hůlka. Ledecká mění značku, opouští firmu českého miliardáře

Ráno po rozcvičce Tomeš pomáhá třeba s nošením lyží na svah. Během tréninku se z něj zase stává pomocník na trati. Nasadí ortézu, zaujme místo a do vysílačky hlásí pokyny. Podle Ledecké prý zkušeně.

„Trochu zapřeháněli,“ mávne rukou Tomeš. „Jsou to vždycky jen slova: Ester is on. Course clear... Nic velkého. A taky jsem rád, že koleno při tom drží. Basket sice hrát nemůžu, ale na lyžích svah sjedu v pohodě, byť nejsem velký lyžař.“

A operace, kvůli níž málem o vysněnou práci přišel? Náhradní termín nemá. Dostal ale příslib, že ho zákrok nemine. „Tyran nejsem. Jsme domluveni s panem Beznoskou, že k němu Šimona po sezoně dovezu,“ zasmála se Ledecká.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Taggerová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 13. 10. 2026:Taggerová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 2:1
  • 2.82
  • -
  • 1.42
Macháč vs. MüllerTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Macháč vs. Müller //www.idnes.cz/sport
0:0, 0:0
  • 1.41
  • -
  • 2.64
Ružićová vs. SiskováTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Ružićová vs. Sisková //www.idnes.cz/sport
13. 10. 12:30
  • 1.35
  • -
  • 2.88
Kumstát vs. ButvilasTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Kumstát vs. Butvilas //www.idnes.cz/sport
13. 10. 13:00
  • 2.17
  • -
  • 1.62
Kučmová vs. EnčevováTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Kučmová vs. Enčevová //www.idnes.cz/sport
13. 10. 13:30
  • 2.31
  • -
  • 1.54
Bartoň vs. MrvaTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Bartoň vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
13. 10. 14:30
  • 1.60
  • -
  • 2.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

Irská radost na Velké pardubické. Faltejsek na rekord nedosáhl, v cíli jen šest koní

Žokej Keith Donoghue s Final Orders slaví vítězství ve Velké pardubické.

Šlo o pořádné drama. V cílové rovince 136. ročníku Velké pardubické se o triumf přetahovali Final Orders a Godfrey, v jehož sedle mohl Jan Faltejsek oslavit rekordní osmé vítězství. To ale nakonec...

Velká pardubická 2026: Startovní listina a výsledky

Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické

Velká pardubická patří k nejvýznamnějším sportovním a společenským událostem v Česku. Také v roce 2026 ovládl slavný dostih zahraniční kůň. Z vítězství se radoval Final Orders v sedle s Keithem...

Davos – Liberec: Kde sledovat hokejovou Ligu mistrů živě a kurzy

Momentka z utkání Liberec - Karlovy Vary.

Hokejisté Liberce zakončí základní část Ligy mistrů ve středu 14. října na ledě švýcarského Davosu. Bílým Tygrům patří před posledním kolem 16. místo a v boji o postup do osmifinále potřebují...

13. října 2026

Extrémní psychologická hra. Choupenitch vysvětluje, co se děje v hlavě šermíře

Alexander Choupenitch v pořadu FameCzech

Alexander Choupenitch se letos zapsal do historie českého šermu. Stal se mistrem světa a zároveň ovládl celkové hodnocení Světového poháru. Po životním úspěchu ale rozhodně nemá v plánu polevit. V...

13. října 2026

Koleno zlobí, ale operaci ruším. Volá Ester! Jak Ledecká našla nového fyzioterapeuta

Tým Ester Ledecké pózuje fotografům, nechybí ani nový fyzioterapeut Šimon Tomeš...

Moc nechybělo a Ester Ledecká by na pozici fyzioterapeuta a kondičního trenéra musela hledat jiné jméno. A jemu by se zase rozplynul sen. Šimonu Tomešovi zbýval do plánované operace křížového vazu už...

13. října 2026  9:41

Krejčí dal v přípravě na NBA deset bodů, Portland si zastřílel proti Londýnu

Vít Krejčí vymýšlí útok v přípravě proti London Lions.

Basketbalista Vít Krejčí se podílel deseti body a pěti doskoky na jasném vítězství Portlandu v přípravném utkání nad London Lions 119:66. Český reprezentant odehrál téměř 21 minut a patřil k...

13. října 2026  9:16

Svéráz Hrubý po volební facce: Basket je z drtivé většiny rád, že zůstávám

Ústí nad Labem, 10. 10. 2026, komunální volby v Ústí nad Labem ovládlo Jedno...

Českým basketbalem budou dál cloumat ostré názory Tomáše Hrubého. Ústecký funkcionář se ucházel o primátorské křeslo ve městě nad Labem, po neúspěšných komunálních volbách však zůstává ve Slunetě.

13. října 2026

ODPÍSKÁNO: Pošpiní spoustu lidí. Chtěli to ututlat? Vrávorající sudí vytáčí experty

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Víc než ligoví rozhodčí o víkendu zaujal chlapík, o němž většina fotbalových fanoušků v tuzemsku až dosud neměla ponětí. I proto se úlet předsedy krajské komise rozhodčích Jana Saňáka, který v...

13. října 2026  8:34

Godfrey, ty syčáku! Trenér Török uznal: I letos vyhrál Pardubickou lepší kůň

Žokej Keith Donoghue a Final Orders (vpravo) soupeří v cílové rovince Velké...

Podruhé za sebou vstoupil tým zhořské dostihové stáje do stejné řeky... Před rokem skončil při Velké pardubické na druhém místě High in the Sky – a letos jeho starší bratr Godfrey. Oba koně ze stáje...

13. října 2026  8:25

Siniaková ve Wu-chanu prohrála se Samsonovovou, zabojuje i Bartůňková

Kateřina Siniaková odehrává míček v zápase s Elinou Svitolinovou.

Kateřina Siniaková prohrála ve Wu-chanu v prvním kole s Ljudmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské tenistce po více než dvou hodinách...

13. října 2026  7:59

Knapíkova sportovní tragédie. Vyléčil jedno koleno, přetrhl si vaz ve druhém

Jan Knapík pózuje s dresem po přestupu do Liberce-

Ještě před týdnem z něj čišela radost. Po nekonečných měsících rehabilitace, dvou operacích a dlouhém čekání konečně znovu oblékl zápasový dres Slovanu. V přípravném utkání proti polskému Slasku...

13. října 2026  7:40

Kulich se vítězně vrátil do sestavy, asistence Hertla Vegas nestačila

Hokejisté Buffala se radují z gólu v utkání s Floridou.

V nové sezoně nabídne hokejová NHL předehrávané zápasy kromě víkendu i v pondělky. Jako první se v přívětivém čase pro fanoušky v Evropě poměřily Buffalo a Florida. Výhru 5:3 nakonec díky dvěma...

12. října 2026  21:39,  aktualizováno  13. 10. 7:39

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Formule, judo a teď Liga mistrů. Slávista Vlček z Baku: O čekání na výhru nemluvíme

Tomáš Vlček a trenér Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci před utkáním...

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Koncem září duněly v ulicích Baku monoposty F1 a ještě v pondělí v poledne dělníci v centru města, přímo pod hradbami historické čtvrti, rozebírali poslední montované tribuny, které tady kvůli Velké...

13. října 2026  7:35

Po přestavbě nám moc lidí nevěří, vnímá kouč USK. Kam cílí v Eurolize?

Basketbalistky ZVVZ USK Praha s trenérem Martinem Baštou během mediálního dne...

Nejlepší český ženský basketbalový tým posledních let ZVVZ USK Praha se znovu proměnil. Trenér Martin Bašta však před začátkem Euroligy, do které jeho svěřenkyně vstoupí ve středu proti francouzskému...

13. října 2026  6:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.