Ledecká před zimou se dvěma MS: jako Batman v jeskyni, lyží má skoro pět set

„Jet lag bude fakt přísný na všechny strany, ale nebojíme se toho. Snad to všichni přežijeme a nebudu na závodech usínat,“ přiblížila na čtvrteční předsezonní tiskové konferenci hektický vstup do zimy.

V jejím dalším průběhu ale bude své tradiční přepínání mezi sporty realizovat jen obtížně. Závody v rychlostních disciplínách, kterým se na lyžích věnuje zejména, se totiž kryjí se soutěžemi na snowboardu.

„Trenéři jsou přesvědčení, že FIS (Mezinárodní lyžařská federace) na nás kuje strašnou boudu,“ pousmála se 29letá reprezentantka. „Nevím, jestli je to náhoda, doufám, že úmysl to není. Ale takhle plán bohužel vypadá.“

Ester Ledecká na trati sjezdu při finále Světového poháru v Saalbachu

Hlavní pozornost tedy bude upínat na sjezdové lyžování. Na snowboardu se bude udržovat, a pokud dostane příležitost, vyrazí i na Světový pohár.

Kalendář nadcházející zimy ji potěšil alespoň v tom, že oba světové šampionáty, kterých by se ráda zúčastnila, nemají stejný termín. Lyžařský se koná od 4. do 16. února 2025 v rakouském Saalbachu, snowboardový od 16. do 30. března ve švýcarském Engadinu.

„Pokud půjde všechno, jak má, pojedu na oba dva,“ nastiňuje Ledecká.

Do potíží se může dostat, pokud bude v některé z lyžařských disciplín usilovat o křišťálový glóbus. V tom případě by se jí hodilo startovat na finále Světového poháru, které proběhne zároveň s MS na snowboardu.

„Rozhodování, kam vyrazit, by asi bylo těžké, ale je to ještě daleko,“ reaguje česká obojživelnice. „Nejlepší by bylo, kdybych jezdila tak dobře, že bych si globus pojistila ještě dřív, pak bych si snowboard jela užít.“

Ano, ambice má opět ty nejvyšší: „Chtěla bych vyhrát Světový pohár ve sjezdu a být mistryní světa. To je jasný plán A. Přistupuju k tomu jako v každé sezoně. Když si stoupnu na start, chci vyhrát. Takhle to určitě má víc lidí, ale já nevím, proč bych závod jezdila, kdybych se nesnažila ho vyhrát.“

Sebevědomí může čerpat z povedeného závěru minulé sezony. Start sice měla pozvolnější, neboť doháněla dlouhý výpadek způsobený zlomeninou klíční kosti, avšak při březnovém finále Světového poháru se blýskla triumfem v super-G. A zapsala i tři prvenství na snowboardu.

„Rozjezd byl pomalejší, ale závěr byl fajn,“ ohlíží se s odstupem.

Po posledním ostrém startu ale rozhodně – jak je jejím dlouho zažitým zvykem – neodpočívala.

„S malinkými pauzami jsem byla na sněhu až do června. A pak jsem vyrazila na vodu.“

V létě se v Řecku věnovala oblíbenému windsurfingu, s fyzioterapeutem Ladislavem Poláškem pracovala na kondici.

„Nějak mě nebaví, že bych si lehla na lehátko a opalovala se. Musím u toho něco dělat a hýbat se.“

Nejnověji má za sebou pětitýdenní soustředění v Chile, kde testovala lyže a intenzivně se chystala na nadcházející výzvy.

„Fyzicky se cítím výrazně líp než loni touhle dobou,“ srovnává. „Mám pocit, že tělo funguje dobře.“

Akorát psychika prý v Jižní Americe dostala poměrně zabrat, a tak se před začátkem tiskové konference omlouvala, jestli jí někdy nepůjdou vyjádřit myšlenky tak, jak by chtěla. S čímž nakonec problémy neměla.

„Nejsem úplně ve formě. S týmem jsme nejdřív komunikovali normálně, ale ke konci už jsme zvládali jen krátké věty. Většinou v němčině, s fyzioterapeutem jsme si vyměňovali jen pohledy.“

Lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká hovoří na předsezonní tiskové konferenci.

„Měli jsme ponorku, já jsem pak v tomhle stavu jako Batman v jeskyni. Vylezu z ní, jdu lyžovat, vrátím se, odpoledne další trénink… Pro sport mi to vyhovuje, akorát návrat do normálního života je složitý, jsem jako mimoň. Spadnu do každodenních povinností a moc mi to nejde.“

V týmu u ní k žádným změnám nedošlo: na její lyžařské výkony stále dohlížejí Franz Gamper a Tomáš Bank, snowboard má na povel Justin Reiter, servismana jí dělá Guntram Mathis. A pokračuje na lyžích značky Kästle, na nichž se proháněla už v minulé sezoně.

„Ztrácím se v tom, co servisák testuje, protože vzal do Chile nějakých 42 párů lyží. To jste neviděli těch báglů, které jsme tam vezli!“ vyprávěla nadšeně. „Na kopec mi každý den bral šest párů, i když uděláme třeba jen čtyři jízdy. Lyže mám očíslované, už jsme u čísla 494 a vůbec nevím, kolik jich ještě má doma. Ale testování je hrozně zajímavé a zábavné.“

A ještě víc se těší, že už brzy bude natrénované hodiny a získané poznatky předvádět v závodech se světovou konkurencí.