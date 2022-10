Zranění a změna servismana i lyží. Nevím, co čekat, říká před sezonou Ledecká

Nicméně ještě předtím, než se bude plně zaobírat budoucími výzvami, si Ledecká oživila své špičkové výkony z minulé sezony. Ve čtvrtek díky nim zvítězila v anketě Armádní sportovec roku 2022.

Když na pódiu přebírala cenu, zaplněný sál, v němž se shromáždili mimo jiné i hvězdní kolegové ze sportovní branže Barbora Špotáková, Jakub Vadlejch či Ondřej Synek, tleskal vestoje.

Česká lyžařka poté promluvila k novinářům, na tiskovém setkání se objevila po dlouhé době. Navzdory tomu se však její jméno v minulých týdnech v médiích objevovalo hojně. Kvůli sporům s lyžařským svazem, s nímž stále nemá uzavřenou reprezentační smlouvu.

Ve čtvrtek Ledecká na toto téma poznamenala jen: „Přišlo mi od svazu trochu netaktní, že to začal řešit přes média, protože takovéhle věci by se měly řešit soukromě. Už jsem se k tomu vyjádřila a bude to asi mé poslední vyjádření.“ (O jejím prohlášení jsme psali ZDE)

A tak hovořila o změnách v týmu a výhledu pro nadcházející sezonu.

V létě jste si po pádu v tréninku zlomila klíční kost, jak jste na tom zdravotně nyní?

Jde to ztuha, pořád nemám od doktorů zelenou úplně na vše. Ještě chvíli to bude trvat, ale věřím, že Lake Louise (2. až 4. prosince) bychom mohli stihnout.

Věříte, že v té době už budete plně připravená?

Snad jo. Bude tam ale samozřejmě velké tréninkové manko, se kterým nic neuděláme. Hned, jak dostanu od doktorů zelenou, budu trénovat do roztrhání těla, abych alespoň část dohnala. Asi ale budu mít v sezoně pomalejší rozjezd.

Jsou pro vás teď tréninky vzhledem ke zranění bolestivější?

Bolí víc než normálně. Musíme počkat, až ta kost pořádně sroste. Kdybych na ni spadla, byl by to velký problém, který by se už nedal řešit tak jednoduše. Takže když už můžu jezdit, bohužel musím opatrně.

Jak ještě vás potíže omezují v tréninku?

To se musíte furt bavit o zranění? Mně se o tom nechce tolik mluvit. Nezlobte se, ale toho pak budou plné noviny… Radši bych, aby to bylo pozitivní, že se všichni těšíme na Lake Louise. Chápu, že vás to zajímá…

Hlavně fanoušky zajímá, jak na tom aktuálně jste. Co byste jim vzkázala?

Že se těším na sezonu. Mám v týmu nového fyzioterapeuta Jardu Blažka a troufám si říct, že jednoho z nejlepších servisáků na světě Gunthrama Mathise, který dřív dělal pro Bodeho Millera a Alexise Pinturaulta. Myslím, že to s ním bude velká jízda.

Kromě toho budete jezdit i na nových lyžích, od značky Atomic jste přešla k firmě Kästle.

Věřím jim, jinak bych do toho nešla. I když je to taky risk, protože jdou do svěťáku v rychlostkách poprvé po delší odmlce. Ale nečekala jsem, že lyže budou takhle dobré. Když jsem si na ně stoupla poprvé, říkala jsem si: Ty jo, hrozně hezky drží v oblouku. A to dodává pocit jistoty. Jakmile mám větší pocit jistoty, můžu posunout svou hranici risku.

Jak důležitou roli hrál v rozhodování o změně bratr vašeho lyžařského trenéra Ondřej Bank?

Byl určitě jedním z důvodů, proč jsem se pro nové lyže rozhodla, přestože jsme neměli šanci testovat je tak dlouho. Ondra už je měl totiž vyzkoušené daleko před námi a vyvíjel je několik let. Já dostala nabídku od Kästle už před dvěma roky, ale teprve letos začali dělat pořádně rychlé lyže. A Ondra říkal: Hele, myslím, že už jsou pro tebe připravené. Říkala jsem si, že za to nic nedám, měla jsem na stole i výbornou smlouvu od Atomicu, takže jsem neměla moc co ztratit. Ale na Kästle se mi jezdilo dobře, tak jsem si řekla, že je asi čas na změnu.

Jak se vám spolupracuje s novým servismanem Gunthramem Mathisem?

Je skvělé, že je úžasný i jako člověk. Poznala jsem ho na jednom jarním kempu, kde dělal servis pro Kästle, ale to se ještě nevědělo, jestli k nim půjdu. Říkala jsem si: Oukej, tenhle chlapík ví, co dělá. Na lyžích to hned poznáte. Pak mu po kempu říkám: Nojo, ale já dělám i snowboard, takže kdybych šla ke Kästle, tak mám tebe jako lyžařského servisáka, ale nevím, kdo mi bude dělat snowboard. A on na to: Já bych to zkusil. Byla jsem úplně vyřízená, že by taková servismanská legenda šla ke snowboardu.

A jak mu to jde?

Když dorazil na snowboardový kemp, tak úplně vyřízený říkal: To je neuvěřitelný, mě snowboarding tak baví, musím s tebou jezdit i na něj. Takže si chudák přidělal práci, ale je to hrozně milé. Ze všeho nejvíc si cením, když tým chce, abych byla připravená, a dělá pro to maximum. Trochu jsem jim to zkomplikovala tím zraněním, ale věřím, že to dokážeme.

Když už jste zmínila snowboard, jak to vypadá se závoděním na něm?

To se ještě uvidí. Když lyžuju, stojím na snowboardu, když snowboarduju, stojím zase na lyžích. Ale když jsem zraněná, tak mi stojí oba sporty. Mám hrozně dobrého kouče Justina Reitera, který se mnou zůstává na další sezonu, takže věřím, že to spolu dokážeme. Je to samozřejmě těžké, protože jak jsem měla delší pauzu, tak je tlak od lyžařských trenérů ještě větší, abychom do Lake Louise stihli něco natrénovat. Teď ale budu mít snowboardový kemp, takže uvidíme, půjdeme krok po kroku.

Jaké máte vzhledem ke změnám a komplikacím cíle pro sezonu?

Vlastně vůbec nevím, co očekávat, je to taková hádanka. Poprvé vstupuju do sezony s takovýmhle tréninkovým mankem a zatím jsem neměla možnost vyzkoušet si lyže v pořádném sjezdu. Budeme muset improvizovat, na což jsme ale tak nějak zvyklí.

Takže se dá říct, že to pro vás bude taková zkušební sezona?

Asi ano. Zčásti se to tak dá pojmout, ale budeme se snažit jezdit co nejrychleji.

A třeba i obhájit vítězství v anketě Armádní sportovec roku?

Tyhle ankety jako Sportovec roku nebo Armádní sportovec roku přece jenom neberu až tak seriozně, protože různé sporty se nedají srovnávat, každý má své. Ale je skvělé, že mohu osobně vidět ostatní sportovce a další lidi a poděkovat jim.