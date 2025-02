Sedmé místo? Jsem ráda, líčila Ledecká. V Saalbachu ji potrápila viróza

„Měla jsem z jízdy dobrý pocit,“ hodnotila devětadvacetiletá zimní obojživelnice. „Možná jsem jela trochu snowboardovou stopu, což se mi občas stává, to mohl být problém.“

Ledecká prvním mezičasem projela na čtvrtém místě, pak zrychlila a dostala se dokonce na druhé. Na třetím měření ji od Venierové dělily jen titěrné dvě setiny!

Chybovala však při nájezdu do poslední strmé části. „Jedu moc kulatě,“ vyčetla si techniku, kterou má zažitou z jednoho prkna. „Na něm to funguje jinak, máte jenom dvě hrany. Občas najedu do snowboardové stopy. To si ještě s trenéry řekneme, musíme si to rozebrat.“

Sportovní ředitel české reprezentace Jan Fiedler si všiml chyby na posledním skoku. „Skočila moc doprava a trošku ztratila rychlost,“ líčil. „Což je vidět na mezičasech. Všude jela s nejlepšími, jen poslední měla výraznou ztrátu.“

Ester Ledecká v cíli super-G na mistrovství světa v Saalbachu

Poslední úsek projela až jako 21. nejrychlejší a na rakouskou lídryni zde ztratila 61 setin. V cíli manko činilo 63 setin, což znamenalo průběžné páté místo, z něhož ji na konečné sedmé odsunuly Američanka Lauren Macugaová a Němka Emma Aicherová.

Že byste však v její tváři viděli zklamání?

Smutek, že v Saalbachu nenavázala na loňskou parádu, kdy ve finále Světového poháru v superobřím slalomu slavila vítězství?

Kdepak.

Češka do kamery poslala polibek a zamávala divákům. Věděla, že musí být ráda. Vždyť její příprava na mistrovství světa totiž nebyla vůbec jednoduchá.

„Jsem ráda, že jsem tady mohla být, že můžu takhle závodit. Myslím, že s tím, co mám za sebou, je to dobrý výsledek,“ těšilo ji.

A i Fiedler chválil: „Ester jela skvělou jízdu, na úrovni nejlepších časů. Mohlo to být na bednu, dokonce i na zlato.“

Na konci ledna Češku před závody v německém Ga-Pa rozbolela záda. Rozhodla se proto klání vynechat a pozornost upnula právě na mistrovství světa.

Jenže… „ Záda byly první ťafka. Už jsme je dali nějak dokupy, ale včera po tréninku jsem byla hodně unavená, asi na mě vlítla nějaká viróza,“ popsala.

Ester Ledecká odstartovala do prvního tréninku v Saalbachu.

Hned po středečním testu proto vyrazila za doktorem Florianem Müllerem, který je na šampionátu sice s německým týmem, ovšem i Ledecká s ním spolupracuje.

„Dal mi vitamíny, co jiného se také s ohledem na dopingové kontroly může. Snažili jsme se tu virózku zabrzdit, doufejme, že se nám to povedlo,“ věřila.

Ale pochopitelně se na jejím rozpoložení projevila. „Přes noc jsem toho moc nenaspala a i teď jsem taková trošku unavená. Půjdu si ducnout,“ říkala. „Normálka. Zítra máme ještě trénink. Je dobré, že můžu jet ve volnějším rytmu a pak to znova nakopnu.“

Vzdát se rozhodně nechce.