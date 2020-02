Druhá v hodnocení sjezdu? Držím kontakt se špičkou, těší Ledeckou

O čem ještě Ledecká pro svou agenturu hovořila?

O tom, že s tratí nemá moc zkušeností

„Sjezd jsem tu jela před čtyřmi roky, a to jsem teprve začínala. Bylo hrozné počasí a jen nás sem pustili na trénink, a to ještě z výrazně snížené startu. Takže ve čtvrtek jsem jela trať vlastně poprvé celou.“

O nepovedeném čtvrtečním tréninku

„V tréninku se mi to nepovedlo – minula jsem dvě brány, takže jsem v podstatě ani neměla být klasifikována. Neměla jsem z něj dobrý pocit, ale závod se povedl. Udělali jsme, co jsme mohli, s Ondrou a Tomasem (Bankovými) jsme probrali videa a ukázali mi, co bych mohla udělat lépe. Dokázala jsem zajet dobrou jízdu, mám radost a jsem pyšná na svůj tým.“

O rychle zajeté horní části trati

„Ještě jsem neměla videorozbor, neznám mezičasy, ale i v tréninku jsem měla rychlou horní pasáž. Značí to mimo jiné to, že jsem měla dobře namazané lyže od Miloše (Machytky), za což mu děkuji.“

O problému ve spodní části

„Problém byl v téměř stejném místě, kde jsem ve čtvrtek v tréninku v podstatě zastavila. Ve čtvrtek jsem to pak projížděla v malé rychlosti a neměla jsem úplně představu, jak to půjde zvládnout ve vysoké rychlosti. A úplně se mi to nepovedlo. Teď si jízdu budeme rozebírat a do soboty se ji pokusím napravit.“

O výkonu domácích lyžařek Lary Gutové-Behramiové (1. místo) a Corinne Suterové (2. místo)

„Obě zajely fantastické jízdy, hlavně Lara Gutová. Já během toho dělala rozhovor, takže jsem to neviděla pořádně, ale těším se, že si ji budu rozebírat na videu. Budu se snažit z toho inspirovat do dalšího závodu.“

O své ambici na zisk malého křišťálového glóbu za sjezd

„Já vývoj v celkovém pořadí úplně nesleduji. Každopádně Corinne jezdí skvěle. Já řeším jen závod od závodu a uvidíme, jak to půjde. Ale určitě mám radost, když držím kontakt se špičkou. A to se zatím vede.“

O sobotním sjezdu

„Pojedu ho podruhé, takže věřím, že to bude zase lepší, protože vždy je lepší, když něco děláte podruhé.“