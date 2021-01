Bylo tam dost chyb, minimálně dvě velké. Mám na čem pracovat, říká Ledecká

Šestým místem jste vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v super-G ve Světovém poháru. Jak svou jízdu hodnotíte?

Mám z toho výsledku určitě radost, byla to dobrá jízda i přesto, že tam bylo dost chyb. Minimálně dvě velké, o kterých vím. Máme na čem pracovat, rozebereme to s trenéry a těším se, že to zítra budu moct zlepšit, že dostanu ještě jednu šanci.

Vypadalo to, že se rozhodovalo ve střední pasáži mezi druhým a třetím mezičasem, kde zajely skvěle Lara Gutová Behramiová a Kajsa Vickhoffová Lieová. Jak jste to viděla vy?

Popravdě ty mezičasy ani nevím, uvidím je až na analýze. Obě holky jsem ale viděla, jely skvěle, čistě. Neudělaly tam žádné chyby. Oběma se to tam povedlo, proto jsou takhle vepředu

V jakém stavu byla trať poté, co počasí nedovolilo uskutečnit program sjezdů?

Byla jsem na prohlídce překvapená, jak se jim to povedlo připravit, protože to bylo hrozně těžké. Celý týden tady prší, sněží, mrzne, pak to zase celé roztaje. Nebylo lehké sjezdovku takhle připravit, klobouk dolů, že to takhle zvládli. I když jsem měla patnáctku, trať byla skvělá, držela. Byla to legrace, užila jsem si to.

Jak jste se cítila po zdravotní stránce, ještě vás limitovalo zranění z minulého týdne?

Moc ráda se o zranění nebavím. Třeba hokejisti si takové malé zranění, jako jsem měla já, zašijí na střídačce a jdou rovnou do dalšího střídání. My jsme to zvládli taky dost rychle. Jsem ráda, že se nestalo nic vážnějšího.

Jak vidíte nedělní další závod super-G, do kterého půjdete už jako třetí žena průběžného pořadí disciplíny těsně za Corinne Suterovou?

Dnešní závod tím pořadím docela zamíchal, jsem ráda, že jsem se v hodnocení posunula zase trochu dopředu. V neděli je nový den, budu se na to snažit maximálně připravit. Uvidíme, na čem budu moct zapracovat a já udělám maximum, abych se zase zlepšila.