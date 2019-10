Ledecká rozjela projekt klonování. Když nevyjde? Rozřežou mě na kousky

Jaké jste měla léto? Standardní jako vždy, nebo v něčem jiné?

Příprava byla dost podobná jako předešlé roky, akorát jsme museli změnit kemp v Chile. Byl níž, jeli jsme k sopce Nevados de Chillan a byla jsem strašně spokojená. Trénovali jsme tam s Tomášem Klinským a Janem Zabystřanem, měli jsme hrozně fajn partu a odvedli jsme dobrý kus práce jako tým.

Trénovat pod aktivní sopkou asi musela být zábava.

Bylo to zvláštní, první den jsme z toho byli dost vyjukaní. Představovala jsem si, že sice bude aktivní uvnitř, ale že budeme hádat, která z těch hor by to tak mohla být. Tady to ale bylo jednoznačné, každých pět minut totiž vylétl oblak kouře. První týden jsme jezdili přímo pod ní, blíž už bylo zakázané teritorium. Když za vámi hřmí, je to i motivující a popožene vás to z kopce.

Upřednostníte v této sezoně více lyže, nebo snowboard?

Rozjeli jsme velký projekt na klonování, pracuju na něm s laboratoří, tak uvidíme, jak to dopadne. Když to nedopadne letos, kluci vezmou pilu a rozřežou mě na kousky (smích). Nebo to budeme dělat jak všechny ostatní sezony. Budu jezdit do roztrhání těla všude a na všem.

Prý jste v tomhle šéf a rozhodnutí, na které závody se vydáte, je nakonec stejně na vás. Je to pravda?

Boss jsem až do chvíle, než dojde na odpočinek. Pak jsou bossové mí trenéři, kteří mi řeknou, že už to stačí, že další jízdu nemám jet, že mám odpočívat.

Nikdy neboucháte do stolu?

Mám docela kliku, že mám tým, který se mi snaží pomoct. Ne proto, že jsou dobře placení, ale proto, že mě mají rádi. Máme dobrou partu, tým je nastavený tak, že za mě položí život. Možná... Že jsem boss, to říkají asi spíš z legrace. Myslím, že největší boss je moje maminka.

Jak jste na tom s materiálem? Máte nějaké novinky?

Měli jsme letos spoustu času na testování, lyže máme dobře připravené, jsem s nimi fakt hodně spokojená. Na snowboardu mám nová prkna, která testuju. Věřím, že v Kanadě si teď vyberu to nejlepší.

Pořád jezdíte na těch tvrdších?

Pořád stejný model. Zůstala jsem u něj. Docela mi to na něm jezdí, tak bych to nechtěla měnit.

Co cíle před nacházející sezonou?

Stejné. Budu se snažit odevzdat, co jsem natrénovala v přípravě. Užít si závod, jet naplno, snad stihnu těch závodů co nejvíc. Pro ostatní lyžařky letos nejsou takové vrcholy, jako je mistrovství světa nebo olympiáda. Pro mě je ale vrchol každý závod. Budu mít těch pomyslných mistrovství hodně, moc se na to těším.

Loni jste dostala od prezidenta Zemana státní vyznamenání, v pondělí ho na Hradě převzal Jaromír Jágr. Už jste mu blahopřála?

Ještě jsem s ním nemluvila. Říkala jsem si, že bych ho pozvala sem, že by vám taky něco řekl. Ale to otravování si nechám na jiné chvíle. Až budu potřebovat hodně pomoct, zavolám mu: Hele Jardo, potřebuju pomoct.

(mikrofon si vezme trenér Ondřej Bank): Je hodně soutěživá, takže je hodně spokojená, že ho dostala o rok dřív.