Bramboračka k večeři. Snad jsem fanoušky nezklamala, říká Ledecká

Ve čtvrtek o 6 setin čtvrtá, teď o 7 setin znovu čtvrtá. Mrzí to moc?

Takový je sport, bude bramboračka k večeři. I když kluci italští zase říkají, že to je plechová medaile, tak ti zase budou mít novou plechovou střechu.

Jaké jsou vaše dojmy z druhé čtvrté příčky na mistrovství světa?

No, skvělé. Jsem hrozně ráda, že můžu být mezi nejlepšími na světě, můžu jezdit ty nejtěžší tratě, co pro holky jsou. Samozřejmě, není to medaile, ale je to skvělé umístění a jsem ráda, že se držím špičky a už mezi ty nejlepší tak nějak patřím. Snad jsem fanoušky moc nezklamala a doufám, že jim budu dělat radost třeba ještě lepšími výsledky.

Po celou dobu jste byla přibližně 2 desetiny od vítězky Corinne Suterové, až v úplně poslední pasáži jste ztratila víc.

Nevím, asi to budeme muset zanalyzovat, protože ani nevím o těch mezičasech, jen jsme se bavili s Robertem Trenkwalderem, že jsem ztratila hodně dole. Nicméně myslím, že jsem možná jela poslední úsek Rumerlo trochu víc napřímo a nestihla jsem se na ten závěrečný skok připravit, jak jsem měla. Trochu mě to rozhodilo, ztratila jsem tam rychlost. To se holt stane, je to jedna jízda, dala jsem do toho vše.

Ester Ledecká ve sjezdu na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo.

Hned po startu tam byla nepříjemná pasáž, která vás i některé ostatní lyžařky rozhodila.

Tam je to celkově dost rozsekané, už při trénincích nám to tam dost skákalo. Byla jsem připravená, že mě to trochu rozhodí, nebyl to takový problém. Pár pasáží, které se mi v pátek nepovedly, jsem zajela líp, měla jsem i rychlejší čas než včera, z čehož mám radost. Zlepšuju se v porovnání sama se sebou i s ostatními holkami.

V nejprudší pasáži zvané Schuss jste dokonce jela 137 kilometrů za hodinu. Jaké to je?

Pěkně to fouká, ale ono si to ani tolik v tom šusu neuvědomíte. Jedete rovně, myslíte jen na to, abyste byli co nejmenší, abyste měli schované lokty. Uvědomíte si to až na tom skoku Duca d´Aosta, který váš vystřelí až do nebes.

Vás vystřelil dost.

Mě dneska vystřelil slušně, tam jsem si uvědomila, že jsem měla docela velkou rychlost a taky, že jsem to měla daleko víc sešlápnout. Ta střední pasáž byla myslím docela dobrá, musím promluvit s trenéry, ale pocitově jsem to zajela líp než v tréninku, to je pozitivní.

Když jste projela cílem, byla jste druhá. Věřila jste tehdy v medaili, sledovala jste další závodnice?

No… Já nevím, se mnou je to těžký. Asi jste si všimli, že se nikdy moc neraduju. To není proto, že bych si tu jízdu neužila, ale většinou je to kvůli tomu, že jsem ještě pořád v té jízdě a přemýšlím, kde jsem co mohla udělat líp, kde jsem to mohla líp zabalit. Přemýšlela jsem, co jsem měla udělat. Z výsledku jsem měla radost, že jsem druhá za takovou sjezdařkou (Suterovou), která v tréninku nikdy nezajíždí moc dobré časy a v závodě to napálí. Ale věděla jsem, že holek se přede mě může dostat dost. Myslela jsem si, že se jich přede mě dostane ještě víc.

V pondělí vás po roce čeká alpská kombinace. Těšíte se?

Já se hrozně těším, mám slalom ráda. Asi ho neumím až tak dobře, ale strašně se těším. Doufám, že v sobotu budeme mít ještě šanci trochu ho potrénovat a pondělí bude fajn. Budeme mít trochu nižší start pro super-G, což nevím, jestli je pro sjezdařky dobře, ale nějak se s tím popereme. Má být hezké počasí, opálíme se.

V závodech před šampionátem jste dojížděla šestá, teď dvakrát čtvrtá. Bude ta řada pokračovat?

Haha. Doufám, já jsem ráda, že se takhle posouvám dopředu, hlavně že držím kontakt se špičkou. Musím poděkovat celému týmu, který tady maká a dře, abych se já mohla vozit z kopce.