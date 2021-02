Za dva roky jsem se hodně posunula. A ještě to není konec, tvrdí Ledecká

Po dvou čtvrtých místech končíte osmá v kombinaci. Jak to berete?

Příčka je to výborná, ale ta jízda byla úplně šílená. Mi je upřímně líto lidí, kteří to viděli.

Až tak se vám slalomová jízda nelíbila?

Trénovali jsme slalom… No, dali jsme třeba dva tréninky před mistrovstvím světa, cítila jsem se v nich dobře, ale na takovýmhle ledu jsem ještě nikdy nestála. Bylo pro mě dost těžké se s tím popasovat a byl to spíš boj o přežití než cokoliv jiného.

Viděla jste domácí favoritku Federiku Brignoneovou, která po triumfu v super-G startovala do slalomu jako první a ve třetí bráně vypadla?

Neviděla, byla jsem už na startu připravená a neviděla jsem dolů, ale Tomas (Bank) mi měl nahlásit jednu průjezdnou branku, která byla po prvním hangu. Jak to tam holky přede mnou jedou a ve vysílačce jsem jenom slyšela, jak volal nahoru: Tak ještě ti to neřeknu. To jsem tušila, že tam asi nedojela.

Ester Ledecká ve slalomové části kombinace na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo.

Byl to váš poslední závod na tomto šampionátu?

Tady asi jo. Všechny závody jsem jela moc dobře… nebo… dobře. Jsem pyšná na svůj tým, který zase odvedl fantastickou práci, aby mě dostal tam, kde jsem. A jsem přesně tam, kde bych měla být. Mezi čtyřmi nejlepšími lyžařkami na světě v super-G, ve sjezdu. Jsem ráda, že jsem schopná zajíždět tyhle výsledky tak nějak stabilně a pořád držím kontakt se špičkou. To je pro mě důležité. Za ty dva roky jsem se v lyžování hodně posunula a ještě to zdaleka není konec.

Kdybyste se měla na tomto šampionátu ohodnotit, jakou známku byste si dala?

Za nasazení jedničku s hvězdičkou. A za výsledky? To je těžké, ale za tu dnešní slalomovou jízdu bych si dala poznámku.

Jaký bude váš další program?

Teď si dám den dva volno, pak odjedu trénovat někam na snowboard. Byla jsem domluvená s Justinem (Reiterem, snowboardovým koučem), že se mu ozvu hned, jak tady skončíme. On už, jak ho znám, má asi osm variant, kam bychom mohli jet. Určitě vymyslí tu nejlepší, abych byla připravená na mistrovství světa.

Za ty roky už asi máte recept na nejrychlejší přehození se z lyží na snowboard, ne?

No, za ty roky jsem ho zatím neobjevila. Bude důležité najít někde dobrou pistu. Najít dobré podmínky, aby zase někde nenasněžilo dva metry, to je pak takové plácáníčko a těžko se mi na nové náčiní zvyká. Když budeme mít normální kopec s trochu slušným sněhem, budu schopná se přehodit docela rychle. Mám skvělý tým, výborného kouče, to ze mě udělá snowboarďačku hned.

Světový šampionát se koná ve vaší oblíbené Rogle, kde už jste pětkrát vyhrála. I to je plus, ne?

Měla jsem radost, že to je zrovna tam, protože to je krásný kopec. Takový akorát a dobře to tam organizují. Čekám od toho hodně, bude to skvělý závod, užijeme si to.

Máte přehled o svých soupeřkách?

Jenom povrchně, občas mi někdo něco řekne. Ono je to asi jedno, budu se snažit zajet nejrychlejší jízdu a je jedno, kdo pojede vedle mě.