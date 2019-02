Pád v tréninku sjezdu? Prostě jsem si kecla na zadek, smála se Ledecká

Co se při tom skoku stalo?

My jsme tady loni v Aare ani jednou vrchní pasáž nejely, a tak jsem nevěděla, co od toho skoku očekávat. Dívala jsme se na holky přede mnou a žádná neměla problém, takže je chyba vyloženě ve mně. Musím zjistit, co jsem tam udělala špatně.

Co myslíte vy, že jste udělala špatně?

Předpokládám, že jsem udělala buď malý, nebo žádný pohyb, anebo jsem přilétla ze špatné strany. Těžko se to ale analyzuje, probereme to s trenérem.

Pád jste poté kontrolovala?

Kecla jsem si prostě na zadek. Naštěstí tam bylo dost manévrovacího prostoru a já se snažila brzdit i před sítí, což se úplně nepovedlo. Ale když jsem k ní přijela, měla jsem malou rychlost, ten náraz do ní byl minimální.

Už jste někdy skončila takhle v sítích?

Jednou v Lake Louise (v prosinci 2017), tam jsem se do ní vyloženě zamotala a bylo horší se vyprostit. Žádný velký pád jsem ale zatím neměla a ani se na žádný nechystám. (smích)

Okamžitě jste ukazovala vztyčený palec, že vám nic není.

To bylo kvůli mamce, věděla jsem, že v cíli je kamera, tak aby věděla, že jsem v pořádku. Jsem v pohodě, nic mě nebolí.

Teploty v Aare klesají až k minus 15. Jak jste se s tím prala?

Když dneska vylezlo sluníčko, bylo to fajn. Na prohlídce trati dopoledne to ještě příjemné nebylo, nahoře byla zima a foukalo, ale na té prohlídce člověk ani nejede moc rychle, takže to ani moc necítíte. A já mám dobré oblečení, takže jsem v pohodě.

Nechci vás trápit, ale víte, co se teď děje ve Spojených státech?

Nechcete mě trápit, ale trápíte mě. (usměje se) Takhle jsem se rozhodla (upřednostnit lyžařské MS před tím snowboardovým) a stojím si za tím. Těším se na úterní závod a na to, co tady prožiju. Teď už je mi to úplně jedno, protože to stejně neovlivním.

Budete ráno zjišťovat, jak závody na snowboardu dopadly?

Dostane se to ke mně tak jako tak. Stejně mi to asi řeknete vy, až v úterý dojedu. Je tam každopádně spousta šikovných holek, minimálně ta top 16, tam je to tak vyrovnané, že může vyhrát úplně každý. Možná se stane i nějaké překvapení. Já přeju, aby si to holky užily, a já se budu koncentrovat na to, co bude tady.

Jak jste prožívala ty minulé dny?

Přijeli jsme o něco dřív, což se ukázalo jako docela dobrý tah, protože v neděli se rušily lety a někteří závodníci sem dojeli až ve tři hodiny ráno.

My také.

Nebo vy. Ale vy aspoň nemusíte jet stovkou dolů. Dali jsme tady v minulých dnech tréninky a jeden nám bohužel zrušili, protože foukalo. Jinak jsem se ale aklimatizovala, bylo to jedině dobře, že jsme přijeli dřív.

Jezdili jste na stejném kopci?

Nene, tady to bylo až do dneška zavřené, takže jsme jezdili na jiném kopci.

V úterý vás čeká super-G. S čím do závodu půjdete?

Ráda bych zajela líp než v tréninku. (zasměje se) Těším se, start bude níž než při tréninku sjezdu, ale pořád výš, než jsme tady jely loni, takže ten skok, na kterém jsem spadla, tam bude i v úterý. Musím udělat plán, aby mě to moc nerozhodilo. Jen mě mrzí, že jsem si nemohla vyzkoušet zbytek tratě.