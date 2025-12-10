Ledecké první trénink na sjezd ve Svatém Mořici nevyšel, kralovala Vonnová

Autor: ,
  16:54
Ester Ledecká vstoupila do olympijské sezony alpského lyžování 32. místem v prvním tréninku na úvodní sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 59. příčku.
Ester Ledecká trénuje ve Svatém Mořici.

Ester Ledecká trénuje ve Svatém Mořici. | foto: Denis BalibouseReuters

Lindsey Vonnová trénuje ve Svatém Mořici.
Lindsey Vonnová trénuje ve Svatém Mořici.
Lindsey Vonnová a její trenér Askel Lund Svindal trénuje ve Svatém Mořici.
Lindsey Vonnová na tréninku ve Svatém Mořici.
5 fotografií

Bronzová medailistka z mistrovství světa Ledecká ztratila na vítězku tréninku Lindsey Vonnovou 2,20 sekundy. Nováková za americkou olympijskou šampionkou a dvojnásobnou mistryní světa zaostala o 3,63 sekundy.

Jedenačtyřicetiletá Vonnová vyhrála s náskokem 59 setin sekundy před úřadující olympijskou vítězkou ve sjezdu Kajsou Vickhoffovou Lieovou z Norska. Italka Sofia Goggiaová a Francouzka Laura Gaucheová na třetí pozici zaostaly o 71 setin.

Sjezd je ve Svatém Mořici na programu v pátek a v sobotu. V neděli na lyžařky čeká superobří slalom.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. PřerovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Poruba 2011 vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.40
  • 2.60
  • 3.90
Frýdek-M. vs. SlaviaHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 25.00
  • 8.00
  • 1.09
Handball Brno vs. KarvináHázená - 14. kolo - 10. 12. 2025:Handball Brno vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě22:23
  • 4.20
  • 4.60
  • 1.52
Vsetín vs. ChomutovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Vsetín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 5.40
  • 4.40
  • 1.52
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 1.90
  • 3.80
  • 3.50
Kolín vs. TáborHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.70
  • 4.20
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

USA odhalily luxusní olympijskou kolekci. Sportovce znovu obleče Ralph Lauren

Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské...

Módní společnost Ralph Lauren představila oficiální olympijskou kolekci, ve které americká výprava nastoupí na zahajovací i závěrečný ceremoniál zimních olympijských a paralympijských her v Miláně a...

Studoval jsem i Železného. Průkopník Knakal o dlouhých autech a štaci v Řecku

Martin Knakal v dresu Viktorie Plzeň v sezoně 2005/06.

Fotbalově vyrostl v akademii Viktorie Plzeň, nastupoval v mládežnických reprezentacích, v mateřském klubu hrál od roku 2005 první ligové zápasy. Pravý obránce Martin Knakal, který jako jeden z...

10. prosince 2025  17:53

Cenu ATP za průlom roku získal Vacherot. Monacký tenista předčil i Menšíka

Monacký tenista Valentin Vacherot po postupu do finále v Šanghaji.

Nové ocenění mužské tenisové asociace ATP za průlom roku obdržel monacký hráč Valentin Vacherot. Sedmadvacetiletý tenista uspěl mezi čtyřmi nominovanými. Konkurencí mu byli Jakub Menšík, Brit Jack...

10. prosince 2025  17:44

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

10. prosince 2025  17:27

Daří se jim i v reklamě. Které sportovkyně se proslavily jako tváře módních značek?

Alica Megan Schmidtová zároveň upozornila na to, že i schopní atleti mají...

Proslavily se jako vrcholové sportovkyně. Vyhrávají tituly, získávají olympijské medaile, překonávají světové rekordy. Jejich sláva a množství sledujících na sociálních sítích neunikla známým módním...

10. prosince 2025

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen během utkání proti Mladé Boleslavi

Od našeho zpravodaje v Rumunsku V kádru chyběl už od srpna s tím, že se postupně dával dohromady. Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen si ale absenci kvůli nucené operaci kolene prodlouží až do konce probíhající sezony, což...

10. prosince 2025  16:57

Ledecké první trénink na sjezd ve Svatém Mořici nevyšel, kralovala Vonnová

Ester Ledecká trénuje ve Svatém Mořici.

Ester Ledecká vstoupila do olympijské sezony alpského lyžování 32. místem v prvním tréninku na úvodní sjezd Světového poháru ve Svatém Mořici. Druhá česká reprezentantka Barbora Nováková obsadila 59....

10. prosince 2025  16:54

Lincoln - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Abdoulaye Sylla ze Sigmy Olomouc hlavičkuje v zápase s Celje v Konferenční lize.

Olomoučtí fotbalisté mají výborně našlápnuto k postupu z ligové fáze Konferenční ligy. Nastřádali zatím sedm bodů a v 5. kole nastoupí na Gibraltaru proti týmu Lincoln Red Imps. Kde můžete zápas...

10. prosince 2025  16:50

Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Reprezentovat miluje, vždyť národní tým hokejistů si bez něj snad ani nejde představit. V posledních letech se stal zkušený útočník Roman Červenka jeho neoddiskutovatelnou oporou, trenér Radim Rulík...

10. prosince 2025  16:45

Další tenistka opustila Rusko. Jen ať jde, nic pro nás nevyhrála, reaguje Kafelnikov

Anastasia Potapovová ve třetím kole US Open

Pouhých pár dní poté, co se v Petrohradu zúčastnila kontroverzní exhibice pod záštitou firmy Gazprom, ruská tenistka Anastasia Potapovová oznámila, že získala rakouské občanství a od příští sezony...

10. prosince 2025  16:01

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

10. prosince 2025

Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc

Práce na ledě v olympijské hale v Miláně stále pokračují.

Netěší je, že se z toho stalo velké téma. Takové, které se řeší každý den. Nejen v dějišti nadcházejících olympijských her, ale také v NHL, kterou komplikacemi sužovaná stavba hokejové arény v Miláně...

10. prosince 2025  15:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.