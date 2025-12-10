Bronzová medailistka z mistrovství světa Ledecká ztratila na vítězku tréninku Lindsey Vonnovou 2,20 sekundy. Nováková za americkou olympijskou šampionkou a dvojnásobnou mistryní světa zaostala o 3,63 sekundy.
Jedenačtyřicetiletá Vonnová vyhrála s náskokem 59 setin sekundy před úřadující olympijskou vítězkou ve sjezdu Kajsou Vickhoffovou Lieovou z Norska. Italka Sofia Goggiaová a Francouzka Laura Gaucheová na třetí pozici zaostaly o 71 setin.
Sjezd je ve Svatém Mořici na programu v pátek a v sobotu. V neděli na lyžařky čeká superobří slalom.