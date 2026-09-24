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Program SP v alpském lyžování 2026/27: kdy jede Ester Ledecká?

Autor:
  12:47

Ester Ledecká na trati posledního sjezdu sezony v Kvitfjellu. | foto: AP

Nová sezona Světového poháru alpských lyžařek startuje už na přelomu října a listopadu, první závody ve sjezdu a super-G jsou ale na programu až v prosinci. Tehdy se také poprvé představí na svazích Ester Ledecká. Česká hvězda v létě vyměnila značku lyží, bude pro to zajímavé sledovat, jak se jí na novém materiálu povede. Projděte si kompletní závodní program Ledecké v připraveném článku.

Program a výsledky Ester Ledecké

DatumZávodVýsledek
Beaver Creek11.12.2026Sjezd
Beaver Creek12.12.2026Sjezd
Beaver Creek13.12.2026Super-G
Svatý Mořic18.12.2026Super-G
Svatý Mořic19.12.2026Super-G
Val di Fassa9.1.2027Sjezd
Val di Fassa10.1.2027Super-G
Cortina d’Ampezzo15.1.2027Sjezd
Cortina d’Ampezzo16.1.2027Sjezd
Cortina d’Ampezzo17.1.2027Super-G
Lenzerheide20.2.2027Super-G
Lenzerheide21.2.2027Super-G
Garmisch-Partenkirchen27.2.2027Sjezd
Garmisch-Partenkirchen28.2.2027Sjezd
Narvik12.3.2027Sjezd
Narvik13.3.2027Super-G
Sun Valley20.3.2027Sjezd
Sun Valley21.3.2027Super-G

Kde sledovat SP v alpském lyžování 2026/27

  • Všechny závody můžete sledovat na iDNES.cz v online reportážích.
  • Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport a Eurosportu.

Co čeká Ledeckou na nových lyžích? Head je gigant, výjimečné postavení si ale udrží

Ester Ledecká

  • Narozená 23. března 1995 v Praze.
  • Česká snowboardistka a alpská lyžařka.
  • V roce 2018 získala na olympiádě v Pchjongčchangu dvě zlaté medaile. Nejprve šokovala triumfem v superobřím slalomu v alpském lyžování a o týden později ovládla paralelní obří slalom na snowboardu.
Česká lyžařka Ester Ledecká v cíli olympijského superobřího slalomu, ve kterém...
VÍTĚZSTVÍ. Česká snowboardistka Ester Ledecká v cíli olympijského paralelního...
    • Jako první v historii tak získala na jedné zimní olympiádě zlato ve dvou různých sportech. Je i první z českých alpských lyžařů, který vyhrál olympijské zlato.
    • Na olympiádě v Pekingu obhájila prvenství v paralelním obřím slalomu.
    • V paralelním a paralelním obřím slalomu je také mistryní světa z let 2015, 2017 a 2025. V sezonách 2015/2016 až 2018/2019 ovládla čtyřikrát po sobě celkové hodnocení paralelních disciplín ve Světovém poháru.

Poslední úspěchy Ester Ledecké v lyžařském SP

Tarvisio18.1.2026Super-G3. místo
MS Saalbach8.2.2025Sjezd3. místo
St. Anton11.1.2025Sjezd3. místo
Saalbach23.3.2024Super-G1. místo
Kvitfjell3.3.2024Super-G3. místo

Přehled umístění Ester Ledecké v SP

SezonaCelkověObří slalomSuper-GSjezdKombinace
2025/2617.5.14.
2024/2521.16.8.
2023/2423.6.23.
2022/23nezúčastnila se
2021/2219.22.3.
2020/2113.47.5.8.
2019/2010.21.2.3.
2018/1954.28.24.
2017/1861.47.22.
2016/1777.38.34.
2015/1693.42.37.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Almazán vs. MrvaTenis - Osmifinále - 24. 9. 2026:Almazán vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 0:6, 4:2
  • 1.10
  • -
  • 6.70
Gorgodzeová vs. PalicováTenis - Osmifinále - 24. 9. 2026:Gorgodzeová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
24. 9. 14:10
  • 2.30
  • -
  • 1.55
Forejtek vs. ChazalTenis - Osmifinále - 24. 9. 2026:Forejtek vs. Chazal //www.idnes.cz/sport
24. 9. 15:00
  • 1.50
  • -
  • 2.40
Hradec Kr. vs. LiberecHokej - 4. kolo - 24. 9. 2026:Hradec Kr. vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 2.35
  • 3.89
  • 2.64
Andorra vs. MaltaFotbal - Skupina 1 - 24. 9. 2026:Andorra vs. Malta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 3.54
  • 2.59
  • 2.48
Norsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Norsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.83
  • 3.99
  • 4.09
Program a výsledky
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Výsledky

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Program SP v alpském lyžování 2026/27: kdy jede Ester Ledecká?

Ester Ledecká na trati posledního sjezdu sezony v Kvitfjellu.

Nová sezona Světového poháru alpských lyžařek startuje už na přelomu října a listopadu, první závody ve sjezdu a super-G jsou ale na programu až v prosinci. Tehdy se také poprvé představí na svazích...

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