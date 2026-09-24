Program a výsledky Ester Ledecké
|Datum
|Závod
|Výsledek
|Beaver Creek
|11.12.2026
|Sjezd
|Beaver Creek
|12.12.2026
|Sjezd
|Beaver Creek
|13.12.2026
|Super-G
|Svatý Mořic
|18.12.2026
|Super-G
|Svatý Mořic
|19.12.2026
|Super-G
|Val di Fassa
|9.1.2027
|Sjezd
|Val di Fassa
|10.1.2027
|Super-G
|Cortina d’Ampezzo
|15.1.2027
|Sjezd
|Cortina d’Ampezzo
|16.1.2027
|Sjezd
|Cortina d’Ampezzo
|17.1.2027
|Super-G
|Lenzerheide
|20.2.2027
|Super-G
|Lenzerheide
|21.2.2027
|Super-G
|Garmisch-Partenkirchen
|27.2.2027
|Sjezd
|Garmisch-Partenkirchen
|28.2.2027
|Sjezd
|Narvik
|12.3.2027
|Sjezd
|Narvik
|13.3.2027
|Super-G
|Sun Valley
|20.3.2027
|Sjezd
|Sun Valley
|21.3.2027
|Super-G
Kde sledovat SP v alpském lyžování 2026/27
- Všechny závody můžete sledovat na iDNES.cz v online reportážích.
- Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT sport a Eurosportu.
|
Co čeká Ledeckou na nových lyžích? Head je gigant, výjimečné postavení si ale udrží
Ester Ledecká
- Narozená 23. března 1995 v Praze.
- Česká snowboardistka a alpská lyžařka.
- V roce 2018 získala na olympiádě v Pchjongčchangu dvě zlaté medaile. Nejprve šokovala triumfem v superobřím slalomu v alpském lyžování a o týden později ovládla paralelní obří slalom na snowboardu.
- Jako první v historii tak získala na jedné zimní olympiádě zlato ve dvou různých sportech. Je i první z českých alpských lyžařů, který vyhrál olympijské zlato.
- Na olympiádě v Pekingu obhájila prvenství v paralelním obřím slalomu.
- V paralelním a paralelním obřím slalomu je také mistryní světa z let 2015, 2017 a 2025. V sezonách 2015/2016 až 2018/2019 ovládla čtyřikrát po sobě celkové hodnocení paralelních disciplín ve Světovém poháru.
Poslední úspěchy Ester Ledecké v lyžařském SP
|Tarvisio
|18.1.2026
|Super-G
|3. místo
|MS Saalbach
|8.2.2025
|Sjezd
|3. místo
|St. Anton
|11.1.2025
|Sjezd
|3. místo
|Saalbach
|23.3.2024
|Super-G
|1. místo
|Kvitfjell
|3.3.2024
|Super-G
|3. místo
Přehled umístění Ester Ledecké v SP
|Sezona
|Celkově
|Obří slalom
|Super-G
|Sjezd
|Kombinace
|2025/26
|17.
|—
|5.
|14.
|—
|2024/25
|21.
|—
|16.
|8.
|—
|2023/24
|23.
|—
|6.
|23.
|—
|2022/23
|nezúčastnila se
|—
|—
|—
|—
|2021/22
|19.
|—
|22.
|3.
|—
|2020/21
|13.
|47.
|5.
|8.
|—
|2019/20
|10.
|—
|21.
|2.
|3.
|2018/19
|54.
|—
|28.
|24.
|—
|2017/18
|61.
|—
|47.
|22.
|—
|2016/17
|77.
|—
|38.
|34.
|—
|2015/16
|93.
|—
|42.
|37.
|—