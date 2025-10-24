Program a výsledky Ester Ledecké
|Datum
|Závod
|Výsledek
|Svatý Mořic
|12.12.2025
|Sjezd
|Svatý Mořic
|13.12.2025
|Sjezd
|Svatý Mořic
|14.12.2025
|Super-G
|Val D’Isere
|20.12.2025
|Sjezd
|Val D’Isere
|21.12.2025
|Super-G
|Zauchensee
|10.1.2026
|Sjezd
|Zauchensee
|11.1.2026
|Super-G
|Tarvisio
|17.1.2026
|Sjezd
|Tarvisio
|18.1.2026
|Super-G
|Crans Montana
|30.1.2026
|Sjezd
|Crans Montana
|31.1.2026
|Super-G
|Soldeu
|28.2.2026
|Sjezd
|Soldeu
|1.3.2026
|Super-G
|Val di Fassa
|7.3.2026
|Sjezd
|Val di Fassa
|8.3.2026
|Super-G
|Kvitfjell
|21.3.2026
|Sjezd
|Kvitfjell
|22.3.2026
|Super-G
Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat
Kde sledovat SP v alpském lyžování 2025/26
- Všechny závody můžete sledovat na iDNES.cz v online reportážích.
- Televizní přenosy jsou pro fanoušky dostupné ve vysílání ČT Sport a Eurosportu.
Doufejme, že zaprší. Ledecká spekuluje, chce stihnout oba olympijské závody
Ester Ledecká
- Narozená 23. března 1995 v Praze.
- Je česká snowboardistka a alpská lyžařka.
- V roce 2018 se stala celosvětovým sportovním fenoménem. Na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu získala dvě zlaté medaile. Nejprve šokovala triumfem v superobřím slalomu v alpském lyžování a o týden později ovládla paralelní obří slalom na snowboardu.
- Jako první olympionik v historii tak získala na jedné zimní olympiádě zlato ve dvou různých sportech. Je i první z českých alpských lyžařů, který vyhrál olympijské zlato.
- Na Zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu obhájila prvenství ve snowboardingovém paralelním obřím slalomu.
- Ve snowboardingu je také mistryní světa z paralelního a obřího paralelního slalomu. V sezonách 2015/2016–2018/2019 čtyřikrát po sobě vyhrála celkové hodnocení paralelních disciplín ve Světovém poháru.
Poslední úspěchy Ester Ledecké v lyžařském SP
|MS Saalbach
|8.2.2025
|Sjezd
|3. místo
|St. Anton
|11.1.2025
|Sjezd
|3. místo
|Saalbach
|23.3.2024
|Super-G
|1. místo
|Kvitfjell
|3.3.2024
|Super-G
|3. místo
Přehled umístění Ester Ledecké v SP
|Sezóna
|Celkově
|Obří slalom
|Super-G
|Sjezd
|Kombinace
|2024/25
|21.
|—
|16.
|8.
|—
|2023/24
|23.
|—
|6.
|23.
|—
|2022/23
|nezúčastnila se
|—
|—
|—
|—
|2021/22
|19.
|—
|22.
|3.
|—
|2020/21
|13.
|47.
|5.
|8.
|—
|2019/20
|10.
|—
|21.
|2.
|3.
|2018/19
|54.
|—
|28.
|24.
|—
|2017/18
|61.
|—
|47.
|22.
|—
|2016/17
|77.
|—
|38.
|34.
|—
|2015/16
|93.
|—
|42.
|37.
|—