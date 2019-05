Zrychlit! Ledecká závodí v přípravě i proti skútru

Její unikátní double z Pchjongčchangu 2018 vstoupil do dějin olympiád. A také v Pekingu 2022 by Ester Ledecká měla mít co nejvyšší šanci na úspěch ve dvou různých sportech. „Snowboardová sekce se snaží udělat olympijský rozpis tak, aby Ester vyhovoval. Ptají se, jaké disciplíny bude chtít jet na lyžích,“ popsal její lyžařský trenér Tomáš Bank.