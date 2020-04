Neodpočívá, trénuje. Ledecká to ani jinak neumí. A co testování lyží?

Ano, i takhle může vypadat příprava olympijské šampionky na lyžích i snowboardu.

Poslední dny trávila Ester Ledecká na Červenohorském sedle – jednom z posledních míst, kde je v Česku sníh. Místo vleku ji po každé jízdě nahoru vytáhl skútr s pětimetrovým lanem.



„Vážíme si toho, že jsme mohli těch pár dní využít alespoň kousek sněhu, co tam zbyl. Byla to jedna z posledních možností,“ líčila Ledecká. Ne, pochopitelně nemohla trénovat oblíbený sjezd ani super-G, to by rychle skončila na trávě. Místo toho pilovala um v obřím a klasickém slalomu. „Ale aspoň něco. Dohnali jsme věci, na které obyčejně nemáme čas,“ těší Banka.

Vlhová jezdí na kole

Ledecká má za sebou zatím nejúspěšnější lyžařskou sezonu kariéry. Ozdobenou šokujícím triumfem ve sjezdu v kanadském Lake Louise nebo dvěma druhými místy v bitvách o malý křišťálový glóbus – druhá skončila v hodnocení sjezdu i alpské kombinace.

„Když se zpětně ohlédnu, byla to úspěšná sezona. Chtěla jsem, aby byla o něco lepší než ta minulá a abych se bavila. Obojí se mi splnilo,“ vyprávěla pětadvacetiletá závodnice během včerejší videokonference.

VIDEO: Prostor pro zlepšení pořád ještě je, myslí si Ester Ledecká Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slavit své úspěchy po návratu domů ale nemohla. Kvůli pandemii koronaviru musela dva týdny po předčasném ukončení sezony strávit v domácí karanténě. Tady oslavila i pětadvacetiny. „Ale zas tak hrozné to pro mě nebylo, nejsem sociální typ,“ popisovala.

Ovšem bez pohybu rozhodně nebyla. Využívala domácí rotoped, boxovací pytel a z obývacího pokoje si dokonce vytvořila opičí dráhu.

Nebyla sama, kdo musel v posledních týdnech podobně improvizovat. Stejná omezení platí třeba i pro královnu této sezony – Slovenku Petru Vlhovou. Ta pro fanoušky dokonce natočila video, ve kterém ukazuje svůj dům. Venku na terase má provizorní posilovnu, kde každý den cvičí.

Se sněhem má přitom podobný problém jako Ledecká a řeší ho po svém – místo lyžáků obouvá tretry a v okolí Liptovského Mikuláše najíždí kilometry alespoň na horském kole. Mikaela Shiffrinová zase ve Spojených státech využívá volný čas k učení se na kytaru, k tanci.

A třeba ruský šampion v běžeckém lyžování Alexander Bolšunov si vytvořil tréninkový okruh doma na zahradě. „Loni bylo i 20 stupňů a svítilo slunce, přesto jsme přes oběd položili s tátou sníh a já až do večera jezdil. Je to jediný způsob, jak získat velký křišťálový glóbus,“ vysvětluje Rus.



Co bude s testováním?

Alpské lyžařky pochopitelně podobnou šanci nemají. Pro Ledeckou současná situace znamená, že je v ohrožení i její tradiční letní rodinné soustředění v Řecku. Právě tady nabírá fyzičku před další náročnou sezonou, tady odpočívá psychicky, sbírá síly i motivaci.

„Trávím tam hodně času v bazénu, windsurfingem, což v Česku půjde těžko nahradit. Veškerý svůj materiál mám uskladněný v Řecku, takže pokud bychom nemohli odcestovat, museli bychom znovu improvizovat,“ říká.

Možná ještě větším problémem pro českou lyžařku je aktuální nemožnost testovat lyže pro příští zimu. Právě na jaře probíhá hlavní část tohoto procesu.

Tady už se často vybírají lyže, na kterých za půl roku v zimě Češka bojuje o stupně vítězů. A k tomu potřebuje Ledecká delší sněhový úsek než pouhých 400 metrů na Červenohorském sedle.

„Když se nám podaří najít ještě nějaký sníh, rozhodně to nebude stačit na testování dlouhých lyží pro rychlostní disciplíny,“ má Ledecká jasno.

Nepomáhá ani nové pravidlo FIS, podle kterého bude od příští sezony zákaz používání vosků na bázi fluoru. „Proto potřebujeme co nejvíce testovat nové lyže. Kdyby k podobné změně pravidel nedošlo, máme dobré lyže z loňska, ale takhle? To nemáme šanci stihnout. Snad to rozhodnutí FIS ještě odloží,“ doufá Bank.

A když ne, Ledecká bude muset znovu improvizovat. Což pro ženu, která neustále přeskakuje z lyží na snowboard a v průběhu sezony tolikrát mění plány, vlastně není nic tak hrozného.