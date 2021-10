Pokus o další zázrak. Ledecká je na prahu sezony plné zlatých obhajob

Letos je to podobné, byť se i sama česká hvězda během setkání s novináři třikrát přeřekla.

„Samozřejmě, že mám olympiádu v hlavě, ale před ní je ještě spousta závodů, půjdeme krok za krokem,“ říká.

Přesto, aktuální sezona je pochopitelně unikátní. Vždyť se celá ponese ve znamení dvou velkých obhajob.

Do Pchjongčchangu Ledecká přijížděla jako adeptka na zlato na snowboardu, na lyžích to tehdy nikdo nečekal. Za ty necelé čtyři roky se toho ale dost změnilo.

Šestadvacetiletá Češka dál patří k tomu nejlepšímu, co snowboardový svět nabízí. Kdykoliv na prkno přijede, vyhraje, nebo o vítězství bojuje.

Docela podobné je to teď ovšem i na lyžích. Vždyť jen za minulou sezonu se osmkrát objevila v nejlepší desítce. Triumfovala ve Val d’Isere, druhá byla v Crans Montaně. Přestože kvůli nabitému programu a přechodu na snowboard nejela všechny závody, skončila osmá v hodnocení sjezdu a pátá v hodnocení super-G.



Na mistrovství světa v italské Cortině d’Ampezzo jí pak medaile těsně unikla. Jednou byla čtvrtá o šest setin, podruhé o sedm.



Jednoduše řečeno, do Pekingu pojede v jiné roli a pod daleko větším tlakem. „Jestli ho vnímám? Zatím je to docela dobrý. Myslím, že jsem na něj připravená, i když vím, že to ještě bude gradovat. Ale my se nenecháme rozhodit,“ tvrdí.

Rychlejší přechody

Momentálně je stále v plné přípravě, i když to v jejím případě platí vlastně pořád. Sotva se na jaře vrátila z hor, vyrazila s fyzioterapeutem Michalem Lešákem na letenské schody.

Pro Ledeckou prakticky neexistuje jakékoliv lenošení, odpočinek.

I tradiční „dovolená“ v Řecku vlastně žádnou dovolenou nebyla. Dokázala se bavit windsurfingem, ale jinak i u moře tradičně dřela. Běhala, skákala, tahala činky. Díky Red Bullu taky absolvovala sérii špičkových testů, které zmapovaly celé její tělo a ukázaly na slabé stránky. „Nemůžu říct, co konkrétně mi dělali, ale zase jsem se zlepšila,“ usmívala se.



Hlavně tedy v technice jak na lyžích, tak na snowboardu a taky v přeskakování z jednoho sportu do druhého. Poslední roky totiž několikrát ukázaly, že ani tělo Ledecké není nezničitelné. Opakovaně přiznávala, že ji kvůli přece jen trochu odlišným pohybům bolí záda. Tomu se chce v olympijské sezoně za každou cenu vyhnout.

„A Ester na tom vážně hrozně dřela. Byla tréninku opravdu oddaná, snažili jsme se ji adaptovat na rychlejší přechody z lyží na snowboard a opačně. Zatímco v minulých letech jsme přechody museli zvládnout za tři dny, a to pro nás bylo dost hraniční, teď jsme se třemi dny úplně v pohodě, zvládne to i rychleji,“ říká snowboardový kouč Ledecké Justin Reiter.



On, stejně jako dva lyžařští kouči Tomáš Bank s Franzem Gamperem, fyzioterapeut Michal Lešák nebo servisman Miloš Machytka v týmu zůstali, což je pro Ledeckou možná nejdůležitější zpráva ze všech.

Právě tým kolem ní je tím nejcennějším, na co se česká obojživelnice může spolehnout. Pracuje s naprostými kapacitami v oboru, o které je velký zájem. Třeba Machytku chtěla do svého týmu přetáhnout vítězka Světového poháru Petra Vlhová.



„Mám štěstí, že je pořád se mnou, a moc si vážím, že celý můj tým zůstal loajální, přestože dostal několik nabídek. Jsou nejlepší na světě,“ říká Ledecká.

V únoru v Pekingu bude chtít dokázat, že i ona je nejlepší na světě, a to znovu hned ve dvou sportech.

Pod pěti kruhy se pokusí o další zázrak.