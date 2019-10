Ledecká v jiné roli. Ústup do ústraní? Musím být trpělivá, ví

Teď už zase bude přemýšlet jen nad tím obloukem.

Pouští se do sezony v úplně jiné roli než před rokem. To byla po pohádkové olympiádě na vrcholu, dostala se mezi nejvlivnější Češky, získala cenu Gutha-Jarkovského.

Hádala se sice se svazem o reprezentační smlouvu, ale zároveň se stala tváří velkých mezinárodních značek - hodinek Richard Mille, čokolády Milka nebo panenky Barbie.

Letos to už tak slavné nebylo. Poolympijská sezona bývá pro mnohé zrádná. Byla i pro Ledeckou. Jistě, získala čtvrtý velký křišťálový glóbus na snowboardu, ale na lyžích na korejské zlato nenavázala.

Světový šampionát ve švédském Aare se jí nevyvedl tak, jak by si představovala. Nejlepším výsledkem bylo patnácté místo v kombinaci, myslela výš. Maximem celé zimy bylo osmé místo ze sjezdu z Cortiny.

„Přesto to pro mě byla skvělá sezona. Celkově jsem se zase o kousek posunula a posouvat se chci i dál. Jen musím být trpělivá,“ říká.

Jsme na tom o hodně líp

Času na trénink měla letos v létě mnohem víc kvůli menšímu počtu sponzorských povinností. „S čímž jsem velmi spokojený. Na rozdíl od loňské sezony nám žádné tréninky neodpadly, spíš jsme přidávali. Loni jsem mluvil o tom, že snad doženeme trénink obřího slalomu, tam letos problém nemáme. Jsme na tom o hodně líp,“ těší lyžařského trenéra Tomáše Banka.

Velkou část léta strávila Ledecká tradičně na kondičním soustředění v Řecku. Nechyběly tréninky na rakouském ledovci Kaunertal a také každoroční kemp v Chile. Tam testovala lyže i snowboardy, pracovala na kondici, technice a rychlosti.

„Když něco funguje, tak to neměním,“ říká 24letá sportovkyně.

Jedna změna přesto v přípravě nastala. A byla vynucená. V Chile se výprava kvůli nedostatku sněhu musela přesunout o 500 kilometrů jižněji k aktivní sopce Nevados de Chillan.

„Bylo to zvláštní, každých pět minut se z ní vyvalil oblak kouře. První týden jsme jezdili přímo pod ní, vozili nás tam skútry, dál už bylo zakázané teritorium. I to bylo motivující a hnalo mě to z kopce,“ smála se.

Kromě snowboardu a rychlostních disciplín se Ledecká poprvé v přípravě více zaměřila také na slalom. Alpská kombinace, která měla být ze Světového poháru odstraněna, naopak dostane větší prostor.

„Doslova tu disciplínu vzkřísili. Údajně by mohla být i na olympiádě. A je to určitě další šance, kde může Ester uspět,“ má jasno Bank. „Jestli tomu trochu rozumím, zdá se mi, že se ve slalomu zlepšila. Ale i tak se nedá stihnout úplně všechno. Těch disciplín je hrozně moc, nemůžeme se rozkrájet.“

Byť by to sama Ledecká chtěla. „Rozjeli jsme velký projekt, s laboratoří pracuju na klonování, tak uvidíme, jak to dopadne. Když to nedopadne letos, kluci vezmou pilu a rozřežou mě na kousky,“ vtipkovala. „Nebo budu jezdit do roztrhání těla všude a na všem.“

Nic se nemění

Ne, ani tentokrát nedostanou lyže nebo snowboard přednost, pořádky se nemění. Ledecká bude dál kombinovat obě disciplíny, jak nejlépe to půjde.

„Zase si budu kalendář plánovat tak, aby mi to co nejlépe navazovalo na sebe. Je to náročné, ale zvykla jsem si,“ říká.

Lyžařských závodů by mělo být v sezoně, ve které chybí vrchol v podobě mistrovství světa či olympijských her, přece jen o něco víc.

V plnění sportovních snů jí kromě Tomáše Banka bude na lyžích dál pomáhat také Ondřej Bank. Zůstává i snowboardový trenér Justin Reiter. Jediná změna se dotkla postu servismana. Po letech tým opustil Petr Kouřil, kterého nahradil Miloš Machytka.

Konec Kouřila paradoxně zlepšil komunikaci mezi oběma hlavními trenéry Ledecké. Zatímco v předchozích sezonách to byl právě servisman, přes kterého Bank s Reiterem komunikovali, teď jednají přímo spolu. „Líp to teď funguje. Nějaké nejasnosti, které byly loni, se letos neobjevují a já z toho mám dobrý pocit,“ těší Banka.

Ubylo také cestování. Tři ze čtyř tréninkových kempů byly společné pro lyže i snowboard.

To všechno dohromady zavdává u obou trenérů k opatrnému optimismu. Zvlášť když Ledecká v přípravě znovu proháněla tři nejlepší Rakušanky z minulého ročníku Světového poháru. „A to porovnání dopadlo velmi dobře. O dost líp než vloni,“ usmívá se Bank.

Za měsíc o tom může lyžařka v kanadském Lake Louise přesvědčit.