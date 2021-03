Závodit po sezoně? Trenéři jsou proti. Ale možná pojedu sama, směje se Ledecká

Jaká byla tato sezona z vašeho pohledu?

Zajímavá. Ale celkově dopadla výborně. Musím poděkovat celému týmu, který se o mě fantasticky postaral. Nový trenér Franz Gamper mi hrozně pomohl. Vypadá to, že budeme spolupracovat i další rok, za což jsem moc ráda.

Jakou nejcennější zkušenost si ze sezony odnesete?

Nejde vypíchnout jedna. Každý závod, co jsem jela, byl pro mě zkušeností. Ne pokaždé se nám podaří nasimulovat trénink tak, aby to bylo jak při závodě, proto je pro mě tak důležité závodit, tam se spoustu věcí naučím. Začala jsem si psát i poznámky, jak to na kterých kopcích ten rok vypadalo, co mi poradili trenéři…

Byla jste překvapená, že se všechny závody v této době vlastně bez větších problémů odjely?

FIS (Mezinárodní lyžařská federace) to zvládla výborně. Byli jsme jedni z mála, kteří můžou dělat to, co je baví, sezonu jsme odjeli skoro beze zbytku. Sice jsme závodili jen v Evropě, ale aspoň jsme nemuseli tolik cestovat. Jsem vděčná, že se to takhle povedlo.

Ženský Světový pohár byl dlouho soubojem mezi Larou Gutovou a Petrou Vlhovou. A pak se kvůli zrušení sjezdu a super-G ve finále Světového poháru o vítězce nerozhodlo na trati. Jak jste to vnímala?

Je hlavně senzační, že máme takhle vyrovnanou špičku, že hned několik závodnic může bojovat o velký glóbus, a pro lidi je to zajímavější. Až se já dostanu na úroveň, kdy budu moct bojovat o velký glóbus, tak si přeju, aby to bylo jednoznačnější a nebyly to pro všechny takové nervy (smích). Ale pro Laru to byla smůla, že jí zrušily ty dvě rychlostní disciplíny. Mohlo to být zajímavější.

V příští sezoně má opět dostat větší prostor vaše oblíbená kombinace. Jste ráda?

Jsem strašně ráda, že to tak je. Nevěděla jsem, že se vrací kombinace, to je skvělá zpráva. Nevím, jak to vypadá v televizi, jestli to mají fanoušci rádi, ale já to miluju. V jeden den si zajedete sjezd a pak slalom, je to úplně něco jiného a vy musíte být multifunkční lyžař, pokud chcete vyhrát. Budu se určitě snažit odjet jich co nejvíc. Uvidíme, jak to bude vycházet se snowboardem, ale budu se snažit je do programu zapojit.

Před světovým šampionátem na lyžích jste se vzdala i snowboardových závodů. Pomohlo vám to?

Nelitovala jsem, že jsem věnovala víc času lyžím před šampionátem. Tak to bylo na začátku sezony naplánované s tím, že se pak přehodím na snowboard a budu zase jemu věnovat více času před mistrovstvím světa. Takhle to i bylo, akorát je škoda, že jsem se toho druhého mistrovství světa nemohla zúčastnit.

V minulých sezonách jste byla zvyklá po konci Světového poháru ještě objíždět závody nižší kategorie. Jak to vypadá letos?

Zatím to nevypadá. Všichni mí trenéři jsou proti, říkají, že na úrovni, na které lyžování dělám, nikdo fisové závody nejezdí. Když jsem to říkala Franzovi (Gamperovi), vyloženě se mi vysmál. Prý proč bych to vůbec chtěla dělat. Tak jsem řekla, že mě baví závodit, což jako argument nestačilo. Prý mi budou dělat závody na trénincích. Nastaví časomíru, dají mi startovní číslo, ale budu trénovat. Ale možná se rozhodnu, že stejně pojedu sama. Proběhne asi velká hádka s trenéry, ale já budu šťastná (smích).