Na olympiádě změnili program! slyšela Ledecká. Radost jí ale nevydržela dlouho

Mluví se o tom už měsíce.

Když Mezinárodní olympijský výbor odtajnil přesný program svátku pod pěti kruhy v roce 2026, české fanoušky při pohledu na datum 8. února hned zamrzelo, že v něm svítí jak paralelní obří slalom na snowboardu, tak i sjezd na lyžích.

Tedy dvě disciplíny, v nichž počítali, že uvidí Ledeckou.

„Nevím, jestli je v mých silách, abych to nějak změnila. Pokusím se obepsat pár kamarádů z Red Bullu, doufám, že Český olympijský výbor za mě taky zabojuje a snad i český svaz,“ reagovala tehdy Ledecká v České televizi. „Doufám, že Česká republika za mě zabojuje, aby mě čeští fanoušci mohli sledovat jak na lyžích, tak na snowboardu.“

Český olympijský výbor se skutečně bojovat snaží, ale minulý týden jeho šéf Jiří Kejval podotkl, že snaha má v tuto chvíli minimální šanci na úspěch. „I když odpovědní lidé z MOV se tváří, že se našim podnětem zabývají,“ řekl.

Ale že by bylo o týden později všechno jinak?

Než se informace ujasnily, chvíli se tak zdát mohlo.

Podívejte se část rozhovoru Ledecké pro ORF:

Když na mistrovství světa v Saalbachu Ledecká dorazila k reportérovi ORF, hovořil o změně programu a že se oba sporty už nekryjí.

Ona se pak rozeskákala a rozesmála.

A novinku hlásila i českým novinářům na místě: „Právě mi někdo z ORF říkal, že to změnili. Ale musím si to nechat potvrdit, abych mohla jásat, ale bylo by to úžasné.“

Další zkoumání ovšem ukázalo, že se informace nezakládají na pravdě a že se reportér spletl.

Ester Ledecká během sobotního sjezdu v Saalbachu.

„Požádali jsme o změnu programu, ale nemáme žádnou novou informaci o tom, zda by byla možná,“ odpověděla na dotaz k aktuální situaci Babora Žehanová, ředitelka komunikace ČOV. „Poskládat program ZOH je složité, disciplíny na sebe navazují, takže každá změna ovlivní další program. Naděje se však zatím nevzdáváme.“

O pochybení poté v tiskovém centru hovořila i produkce ORF.

Dilema Ledecké tak prozatím trvá. Vybrat si snowboard, v němž by jela o třetí olympijské zlato v řadě, a na lyžích absolvovat jen super-G, ve kterém slavila zlato v Pchjongčchangu 2018? A nebo si na dvou prknech střihnout super-G i sjezd a zcela vynechat snowboard?

Ledecká se podle kuloárních informací přikládá spíš k variantě jet snowboard.

„Ještě jsme to neprobírali,“ říkal v Saalbachu Tomáš Němec, majitel firmy Kästle, která vyrábí pro Češku lyže. „Ale chápu, že mít šanci vyhrát třikrát za sebou olympiádu, i když v podstatně menším sportu, než je alpské lyžování, je lákavé. A pravděpodobnost je v něm – co si budeme povídat – podstatně větší. Takže chápu, že nejspíš pojede na snowboardu.“

A pokračoval: „Že mě to mrzí? No mrzí. Ale s tím se těžko dá něco dělat, překlopit to nejde, to by se jim přesypala celá struktura. Když by to klaplo, bylo by to senzační, ale moc nevěřím, že by to šlo.“

Jak náročné bude harmonogram kolosu jako olympijské hry změnit, chápe i Jan Fiedler, sportovní ředitel českých alpských lyžařů.

„Všichni se snaží: svaz, ČOV, tým Ester. Olympiáda je obrovská akce, kde změnit termín nějaké disciplíny, byť rok předem, je strašně složité. Bylo by to skvělé, protože pokud si Ester bude muset vybírat, bude to ztráta pro Česko. Ale nevím, jestli máme páku to změnit. Doufáme,“ přál si Fiedler.

Ester Ledecká po třetím místě ve sjezdu na MS.

Jestli se už o programu při stávajícím scénáři definitivně rozhodla, Ledecká v Saalbachu nehovořila. Jen uvedla, že bronz ze sjezdu na její uvažování vliv mít nebude

„To ne. Spíš jsem chtěla, abych ukázala, že jsem schopná konkurovat v obou sportech,“ líčila. „A že by byla škoda mě nenechat závodit v obou, protože si myslím, že můžu na olympiádě udělat dobrou show. Budu makat, tak bych ráda dostala šanci.“

Zatím ji nedostala. Změní se ještě něco?