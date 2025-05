Změna programu her? Stále je ve hře. Ledeckou čeká hovor s prezidentkou MOV

V olympijském programu v tuto chvílí stále svítí na 8. února jak paralelní obří slalom na snowboardu, tak sjezd.

Je už tedy hotovo?

Není, věří Ledecká.

„Naštěstí pro nás ještě není uzavřené, jaký program bude,“ líčí třicetiletá majitelka a snowboardového zlata a stříbra a lyžařského bronzu ze světových šampionátů v uplynulé sezoně.

Aktivně jste se do jednání zapojila?

V dohledné době budeme mít videohovor s předsedkyní Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryovou a ředitelem soutěží, takže se o tom budeme bavit. Zatím jsem měla rozhovor s ředitelem Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Johanem Eliaschem. Říkal, že kdyby bylo na něm, tak hned závody prohodí.

Povzbudil vás?

Bylo pěkné to slyšet. Je na mé straně a doufám, že bude mít nějaké slovo i ve finálním rozhodnutí, byť asi ne to hlavní. Čekáme, bojujeme a uvidíme.

Jak jste se vůbec spojila s prezidentkou MOV?

Rozepsala jsem dopisy na všechny strany, takže i nové prezidentce MOV. Prezident FIS dokonce navrhl, že sice nemůže přehodit dny závodů, ale hodiny, kdy se pojedou, ano. Sám je dokonce pilot, nabídl mi, že kdyžtak z Cortiny do Livigna přeletím s ním.

BRONZOVÝ ÚSMĚV. Ester Ledecká po sjezdu na MS v Saalbachu, ve kterém dojela na třetím místě.

Co vy na to?

Olympijských her se nechci jen zúčastnit, ale chci přivézt i výsledky. Takhle by to bylo těžké. Moc si nedovedu představit, že mě někde vysadí, nedám si ani trénink a hned pojedu. Taky je otázkou, jestli by to bylo vůbec uskutečnitelné. Kdyby byla mlha, nedá se vzlétnout, taky nevím, jestli bychom dostali výjimku, protože nad sportovišti jsou bezletové zóny. Myslím, že tohle zatím nebral nikdo v potaz a jen se tak střílí nápady. Ale kdyby to jinak nešlo, jsem připravená to zkusit. Šlo by o docela hezký příběh. (smích)

Přesto byste jistě raději měla klid na přípravu na každý jednotlivý závod.

Určitě. Normálně potřebuju dva tři dny, abych se přehodila ze snowboardu na lyže. Pořád spíš tlačím variantu, jestli by šlo snowboard posunout. Dokonce jsme navrhli i nějaké termíny, které by připadaly v úvahu. Dva dny vycházely docela dobře. Snažili jsme se je vymyslet, aby to bylo i v souladu s televizními právy a fungovalo to. Uvidíme, jaký budou mít názor ostatní.

Kdy se má hovor s prezidentkou MOV odehrát?

Máme potvrzené, že v následujícím týdnu nebo dvou týdnech.

Máte zprávy, jak se staví k možnému přesunu závodů soupeřky? Přály by vám ji?

Bavila jsem se spíš s kluky snowboardisty. Všichni byli na mé straně a snaží se mi pomoct. Jak Rakušan Benjamin Karl, tak novopečený bulharský mistr světa ve slalomu Tervel Zamfirov a další. Což je pro mě důležité. Jsem ráda, že si něco nevymýšlím jen já. Že se nesnažím změnit program jen pro svoje dobro, ale že můžu oběma sportům něco přinést. Budu jediný sportovec, který je dá dohromady, přinesu větší sledovanost. Tak doufám, že to vidí i takto.

V příští sezoně by nemuselo dojít ke kolizi vašich disciplín je na olympijských hrách. V březnu by se měl v Česku uskutečnit Světový pohár na snowboardu, vy v tu dobu nicméně pravděpodobně budete mít i závody na lyžích.

Dozvěděla jsem to až dnes ráno. Nicméně skvělé. Organizátorům přeju, že se to podařilo. Bohužel se svěťák zatím kříží s lyžařskými závody. Uvidíme, tohle je téma asi spíš předsezonní tiskovky, až závody budou jasné. Teď se ještě mohou pohnout.

ZLATÁ NA SNOWBOARDU. Ester Ledecká slaví nejcennější kov i zápis do historie. Jako první získala v jedné sezoně medaili z MS ve dvou různých sportech. Na lyžích vybojovala bronz ve sjezdu.

Tak tedy posezonní téma: jak byste se ohlédla za uplynulými měsíci?

Myslím, že nám sezona docela vyšla. Museli jsme překonat pár překážek, byla jsem dost nemocná. Což už řeším s doktorem Red Bullu, který mi poradil nového imunologa, takže tohle už snad máme pořešené do další sezony. Je spousta věcí, na kterých musíme ještě zapracovat, ale celkově jsem spokojená. Docela dobrý! (smích)

Změníte něco vzhledem k olympijským hrám v letní přípravě?

Ani ne. Chápu, že veřejnost vnímá olympijskou sezonu jako vrchol. My už to ale děláme roky a jsou pro nás důležité i sezony mimo hry. I na ně se připravujeme co nejlépe. Něco teď měnit by bylo hloupé. Víme, co nám funguje, víme, kde se musíme zlepšovat. Každý rok se na sobě snažím pracovat a tento plán bude podobný.

Co vás tedy čeká?

V létě bude hodně běhání, skákání, zvedání různých věcí ze země, dřepování, plavání a windsurfingu – naštěstí. Ale jedna změna asi bude. Podle předběžného kalendáře se zdá, že první závod na lyžích bude až 14. prosince, takže si umím představit, že bych delší dobu zůstala na soustředění v Chile nebo pak v Americe. Byť předtím budou ještě snowboardové závody, kterých bych chtěla využít.