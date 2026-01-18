Zároveň ale nepřestávala věřit: „V Tschuntiho (servismana Guntrama Mathise) mám důvěru. Doufám, že najdeme rychlé lyže, které budou jezdit v zelených číslech na rovinkách. A já se to pak budu snažit dohnat v zatáčkách.“
Skutečně se povedlo.
Nedělní super-G nabídlo úplně odlišný obrázek.
Neuvěřitelná změna emocí!
Třicetiletá česká obojživelnice letěla, agresivně řezala oblouky, držela ideální linii. Bezchybně se choval i její materiál, byť v superobřím slalomu samozřejmě jezdí na jiných lyžích než ve sjezdu.
V cíli zastavila jako třetí, 94 setin za německou univerzálkou Emmou Aicherovou a 67 setin za nestárnoucí americkou ikonou Lindsey Vonnovou.
Smála se, zamávala divákům, o několik chvil později šla poblahopřát vítězce.
„Lyže teď jely jak z praku. Cítila jsem, jak mi pod nožičkama pěkně odsýpaly,“ zářila Ledecká tentokrát. „Skvělé, hrozně jsem si jízdu užila.“
V lyžařském Světovém poháru se na stupně prosadila podvanácté v kariéře. K tomu má senzační zlato z olympijských her v Pchjongčchangu 2018 a bronz z loňského mistrovství světa v Saalbachu.
Slušná sbírka.
„Chtěla bych poděkovat celému týmu. Láďovi (Poláškovi, fyzioterapeutovi) za to, jak mě připravil. Franzovi (Gamperovi), Muchovi (Michaelu Mairovi) a Tomasovi (Bankovi), jací jsou skvělí trenéři. Je úžasné mít kolem sebe takový tým, moc si tenhle výsledek zaslouží. A děkuji také mamince a tatínkovi Jankovi, že tu se mnou byli jako fanoušci, i oni jsou tým,“ jmenovala po nejčerstvějším pódiovém přírůstku.
Chce se říct, že přišel právě včas.
Ačkoliv Ledecká tvrdí, že ji italské olympijské hry zatím nijak nesvazují, fanoušci pochopitelně únorový svátek už bedlivě vyhlížejí.
Je jednou z velkých medailových nadějí, v předchozích lyžařských závodech se ale mezi absolutní elitu nepropracovala. Nejlépe skončila šestá ve sjezdu ve Val d’Isere, v superobřím slalomu dojela na stejném místě devátá. Pořád jí cosi chybělo.
„Jezdí spolehlivě a stabilně,“ povídal minulý víkend v Zauchensee Tomáš Němec, majitel značky lyží Kästle. „Zatím ale nepronikla na pódium, má to samozřejmě těžké, konkurence je obrovská. Doufejme, že průlom přijde ještě před olympiádou, aby se na ni pořádně naladila.“
Podařilo se hned další víkend.
A o to cennější je, že úspěch zapsala právě v superobřím slalomu. Vždyť kvůli kolizi paralelního obřího slalomu na snowboardu a sjezdu, kterou vyřešila tak, že si vybrala prkno, ji na hrách z rychlostních disciplín čeká právě ta točivější.
Kouč Tomáš Bank líčil, že se na ni na trénincích už upnuli. Pro jeho svěřenkyni tak musí být povzbuzení, když vidí, že se práce vyplácí.
Lyže nyní na pár dní odloží. Příští víkend se ženský Světový pohár přesouvá do Špindlerova Mlýna, kde na Mikaelu Shiffrinovou a spol. čekají obří slalom a slalom speciál. Generálka na rychlostní disciplíny se odehraje až na konci ledna v Crans Montaně. Ledecká mezery využije a vrhne pozornost na snowboard.
Na prkně trénovala přes vánoční svátky, v aktuální zimě na něm nicméně ještě nezávodila. Naposledy startovala loni v březnu na mistrovství světa v Engadinu, kde ovládla paralelní obří slalom a v neolympijském slalomu přidala stříbro.
„Vzpomenu si, jak se na něm jezdí,“ plánuje nyní Ledecká. „Máme pár dní na to, abych se na prkno vrátila a pak míříme na svěťák do Simonhöhe.“
Bude doufat, že se úspěšně naladí i ve své druhé disciplíně.