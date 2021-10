Neprodala dobrý pocit z tréninku. Moc se mi ta jízda nepovedla, říká Ledecká

O čem Ledecká po závodě ještě mluvila?

O výsledném 47. místě v obřím slalomu:

„No, myslím, že to byl skvělý závod, bylo krásné počasí, pista vypadala taky skvěle, bohužel jsem nezajela to, co jsem chtěla zajet. Moc se mi ta jízda nepovedla, ne vždycky to jde, to je sport.“

O tom, jak nedokázala prodat zlepšení z tréninku:

„Mám za sebou skvělý trénink, kdy jsem měla možnost trénovat na prudkých kopcích s těmi nejlepšími. A v něm jsem se cítila dobře, čím dál líp. Bohužel jsem to nedokázala dneska ukázat v závodě, ale cítím tam určitě posun, i když to teď není vidět. Jsem ráda, že mi celý tým pomohl. Holt se teď budeme soustředit na rychlostky, já se těším a jsem ráda, že sezona už odstartovala.“

Ester Ledecká na trati obřího slalomu v Söldenu

O tom, co chybělo k postupu do druhého kola:

„Chybělo dost. Je to prostě závod, který se mně dneska nepovedl tak, jak jsem chtěla. Každopádně si myslím, že bude skvělé to zanalyzovat a podívat se na nejlepší holky. Jely fakt skvěle, Mikaela (Shiffrinová) zajela fakt parádní jízdu, stejně tak Lara Gutová. Měla jsem možnost svézt se s těmi nejlepšími a budu to moct srovnávat na stejném kopci, což se mi v obřáku stane málokdy. Moc se těším, že se z toho poučím.“

O tom, proč se rozhodla v Söldenu startovat:

„Dlouho jsem nevěděla, jestli startovat budu, protože jsme neměli tolik času, abych obřák natrénovala. Naštěstí jsme měli poslední týden skvělé podmínky, cítila jsem se dobře, proto jsem se rozhodla jet. Jsem závodní typ a nedalo mi to.“

O závodním adrenalinu:

„Užila jsem si ho, protože není nic lepšího. Jsem ráda, že po těch několika měsících, kdy se nic nedělo, tak mám ten první závod za sebou. V něm je to vždycky takový zvláštní pocit, teď už všechno půjde jak po másle.“

O dalším programu:

„Teď se přesouvám, ani nevím přesně kam. Ale budu pár dní snowboardovat, pak si pojedu zabalit tašky domů a poletíme do Nakisky, na kterou bude navazovat snad nějaký krásný sjezdový kopec taky v Kanadě.“