Jednička je nevýhoda. Lekla jsem se, že letím na bránu, líčila Ledecká

O čem po svém posledním předolympijském závodu pro česká média ještě mluvila?

O spokojenosti s dalším výsledkem v TOP 10

„Každá top 10 je velký úspěch, takže mám radost, že se mi to zase povedlo takhle dobře zajet. S výkonem jsem docela spokojená. Bylo tam pár chyb, které budou potřeba do příště opravit. Ale s jedničkou to byla výzva, takže jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla.“

O startovním čísle 1

„Jednička je trochu nevýhoda, zvlášť když člověk není tak vyježděný jako já. Pokud mám před sebou víc holek, ještě se nahoře koukám na obrazovku na jejich jízdu. V super-G speciálně, když nemáme trénink, ale jen prohlídku trati a pak na to jdeme pěkně zostra. Díky televizi pak můžu trochu poupravit stopu podle toho, jak to kde vynáší a skáče. Ale takhle to je, byla to výzva, já se na ni těšila a myslím, že jsem předvedla dobrou jízdu.“

O náročnosti trati, kterou stavěl její trenér Franz Gamper

„Franz postavil skvělou trať, moc mě bavila a užila jsem si ji. Nebyla jednoduchá, což bylo vidět u všech holek. Byla tam spousta rychlých pasáží, pak to zas bylo zatočené, takže to bylo takové zajímavé. Ale rozhodně zábavné, takže jsem ráda, že to takhle dobře postavil.“

O závěrečném skoku, po kterém se jen těsně vešla do branky

„To je ta nevýhoda jedničky, nevěděli jsme, jak to tam člověka vynese a mně to tam vyneslo daleko víc, než jsem očekávala. Měla jsem v plánu skočit doleva, ale trochu hůř jsme odhadli rychlost, ve kterém jsem tam najela. V letu jsem zjistila, že letím na bránu, tak jsem se samozřejmě trochu lekla, ale nějak jsem to zvládla.“

O zranění Sofie Goggiaové

„Mrzí mě, co se jí stalo a doufám, že bude v pořádku a brzo se zase postaví na start, snad už za týden v Garmischi. Snažila jsem se jí alespoň nabídnout vlastního fyzioterapeuta, ale měla kolem sebe hned v cíli obrovský tým, už se na ni vrhali pomocníci. Snad se rychle oklepe, skončí jen s pár potlučeninami a bude zase dobrá.“

Sofia Goggiaová po pádu v superobřím slalomu v Cortině d'Ampezzo dojíždí do cíle.

O závodním víkendu v Cortině

„Byly to dva skvělé závody. A musím k tomu dodat i ten závod na snowboardu před měsícem, kdy jsem tady vyhrála. Mám radost, že se mi to takhle na obou kopcích povedlo.“

O svém dalším programu

„Ještě nedokážu říct, co se bude dít. Zatím to vypadá, že pojedeme spíš na snowboard, ale uvidíme, jak se to vyvine. Každopádně se moc těším do Číny, budu dělat, co budu moct, abych se na to co nejlíp připravila na lyžích i na snowboardu.“