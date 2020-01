Ledecká: Sjezd v Bansku? Je to takový super-G obří slalom ve velké rychlosti

O čem Ledecká pro svou agenturu mluvila?

O náročnosti trati

„Sjezd je to fajn, akorát je to hodně technické, hodně prudké, ledovaté, hrbolaté. A hlavně to jsou pořád zatáčky, střední a spodní pasáž jsou hodně technické. Proto to hodně vyhovuje obřím slalomářkám.“

O tom, jestli to spíš nebylo super-G

„Je to takový super-G obří slalom ve velké rychlosti, což je vidět i na výsledcích. Spousta holek vypadla, bylo to technické, těžké. Jsem ráda, že jsem dostala pochvalu od Ondry Banka. Volal mi, že jsem jela podle plánu a odvedla svoje maximum.“

O výhodnosti vyššího startovního čísla

„Trať byla víceméně stejná, problém byl hlavně v tom, že ze začátku byl na většině trati stín, kdežto pak bylo daleko lépe vidět pod nohy, když svítilo sluníčko. Proto si tady všechny holky snažily vybrat vyšší číslo.“

O vítězné Shiffrinové

„Mikaela (Shiffrinová), Peťa (Vlhová) i Federica Brignoneová měly velkou výhodu jako výborné obří slalomářky. Není náhoda, že jely sjezd zrovna tady. Mikaela zajela fantastickou jízdu. Těším se, až ji uvidím znovu na videu, rozebereme ji a já se z ní budu učit. Je vidět, že je to výborná lyžařka.“

O zkušenostech na nové sjezdovce

„Jsem ráda, že mám za sebou už dvě jízdy. První trénink byl takový hodně okoukávací, teď už jsem jela v nějaké rychlosti. Jsem ráda, že už s kopcem mám nějakou zkušenost a budu z toho čerpat v sobotu.“