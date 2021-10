Ledecká zajela obří slalom v Söldenu opatrně a neprošla do druhého kola

Po více než osmi měsících Ledecká znovu závodila na zasněženém svahu, do nové sezony vstoupila při tradičním prologu v Söldenu.

Jenže zatímco před rokem zde zaujala dvacátým místem, nyní předvedla nejistý a opatrný výkon.

ONLINE První kolo obřího slalomu v Söldenu

„Myslím, že to byl skvělý závod, bylo krásné počasí, ale bohužel jsem nezajela to, co jsem chtěla. Jízda se mi moc nepovedla,“ uvedla Češka ve vyjádření pro média. „Holt ne vždycky to jde, to je prostě sport.“

Ledecká odstartovala jako 31. těsně po televizní přestávce, tudíž si mohla užívat čerstvě připravenou trať. Na prvním mezičase ztrácela půl vteřiny, další pasáž ale nezvládla a propadla se do více než třívteřinového manka.

S náročným svahem se usilovně prala, pod tlakem jednotlivých oblouků neměla čas své lyže naplno rozjet.

Do cíle dorazila na 26. místě s odstupem 3,85 vteřiny na vedoucí Laru Gutovou-Behramiovou, další soupeřky ale hned vzápětí odsunuly Češku mimo postupovou třicítku.

Ve Světovém poháru absolvovala Ledecká obří slalom teprve potřetí, pokaždé v Söldenu. V roce 2017 nepostoupila, loni skončila dvacátá. Nyní navázala na čtyři roky starou zkušenost, obsadila 47. místo.



Tím spíše bude vyhlížet první souboj v rychlostních disciplínách, ve kterých v minulém ročníku zářila. Ovládla super-G ve Val d’Isere a ve sjezdu v Crans Montaně byla druhá.

První kolo obřího slalomu v Söldenu těsně ovládla Gutová-Behramiová, která o dvě setiny předstihla Američanku Mikaelu Shiffrinovou. Třetí místo zaujala domácí Stephanie Brunnerová s odstupem 54 setin, Petra Vlhová figuruje na šestém místě se ztrátou 81 setin.

Druhé kolo pro nejlepší třicítku začne ve 13:15.

Pro další klání SP se lyžařky sjedou do Lech Zürs, kde je 13. listopadu na programu paralelní závod. První rychlostní měření obstará ve dnech 3. až 5. prosince kanadské Lake Louise, kde proběhnou dva sjezdy a super-G.