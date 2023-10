Ještě doháním bicáky. Ledecká o absťáku ze závodění, přípravě i škole

Bylo znát, jak se na nadcházející měsíce těší. Jak jí závodění tolik chybělo. „Měla jsem až absťák,“ vyprávěla 28letá trojnásobná olympijská vítězka.

Kvůli zlomené klíční kosti a následným dvěma operacím takřka celou minulou sezonu vynechala a zazávodila si jen na jejím konci na snowboardu.

Ale nyní už zimní obojživelnice hlásí, že je připravená na plný návrat. První starty absolvuje na lyžích 18. a 19. listopadu ve švýcarském Zermattu, později se pustí do branek i na prkně.

„Jako každý rok bude mým cílem se zase o trochu zlepšit,“ vyhlíží a dodává, že více závodů absolvuje na lyžích i kvůli celkovému pořadí Světového poháru. „Hlavně už se moc těším.“

Závodila aspoň do kuchyně

Její natěšenosti se nelze divit.

Ledecká o sobě říká, že by závodila snad celý rok. Letní pauza? I když si ji zpestřuje oblíbeným windsurfingem, co nejdříve už se chce vidět zase ve startovní budce. „Jsem přirozeně soutěživá. Ve všem,“ vykládá. „I třeba ve škole jsem to tak měla. Vždycky se nervuju, abych měla samé jedničky.“

Proto pro ni musely být uplynulé měsíce složité. Na lyžích se její poslední start datuje na 17. března 2022. Na snowboardu sice ke konci minulého ročníku jela v Rogle a Berchtesgadenu, kde byla druhá a první, ale i tak... Jen dva závody za sezonu? Pro ni jistě nic příjemného.

PŘIPRAVENÁ. Ester Ledecká ukazuje ukázkový biceps.

„Musela jsem si to nějak vynahrazovat,“ ohlíží se s úsměvem. „Asi bych to neměla říkat, ale třeba jsem závodila s dalšími řidiči, když jsem stála na semaforech. Nebo když po mně maminka chtěla, abych jí doběhla pro něco do kuchyně. Prostě takové blbosti.“

Na druhou stranu rozhodně nezahálela. Když nemohla trénovat, nejvíce ji zaměstnávalo studium a magisterské státnice na Vysoké škole finanční a správní. „Jsem šprt. Všechno za jedna,“ hlásila, když zkoušky zvládla.

„Takže jsem zase tak volno neměla,“ ohlíží se nyní. „Měla jsem spoustu rehabilitací, makala jsem, abych se mohla vrátit, do toho škola. Moc jiných věcí jsem nestihla.“

Do pořádného tréninku se mohla pustit v únoru a po snowboardových kláních ještě odjela do Itálie, kde testovala lyže Kästle, ke kterým před minulou sezonou přešla.

„Ze začátku mě kost ještě bolela. Ale jak jsem závodila na snowboardu a pak se vrátila na lyže, už to bylo v pořádku,“ říkala. „Jen jsem tedy měla problémy při startech. Opadly mi ruce, měla jsem místo nich špejličky, což u mě není zvykem. Tak teď bicáky doháním.“

Letní měsíce strávila nejprve v Řecku, kde pracovala na kondici a těšila se, jak si zajezdí na windsurfu. V srpnu vyrazila za sněhem do Chile, kde kromě tréninku pokračovala ve zkoušení lyží, a poté ještě absolvovala snowboardový kemp v Itálii.

„Vše jde, jak má. Musím zaklepat. Je to dřevo? Snad jo,“ rozbouchala se do stolku, na kterém před ní stály mikrofony. „Vypadá to, že jsem se ze všeho vylízala a cítím se dobře.“

Nervozita? Na startu asi bude

Ano, skutečně se zdá, že Ledecké v úspěšném návratu nic nebrání. Už ani reprezentační smlouva se svazem, o jejíchž podmínkách skoro rok jednali. Snowboardovou podepsala na konci března a v květnu přibylo razítko i na té lyžařské.

„Jsem ráda, že mohu říct, že jezdím za Česko,“ líčí Ledecká. „Vztahy jsme urovnali a pokračujeme.“

Zdárně si zvyká také na nové lyže. Že je její materiál rychlý, už věděla od Slovinky Ilky Štuhecové, jež na nich loni vyhrála dva závody Světového poháru a v souboji o malý glóbus za sjezd byla druhá. Co je však nejdůležitější, během testů Ledecká poznala, že se na nich cítí dobře i ona.

Ester Ledecká se na novou sezonu evidentně těší.

„Měli jsme k dispozici několik modelů a zjišťovali, jaký mi bude sedět nejlépe. Nakonec mi sedí nejvíc ten, na jehož vývoji spolupracoval můj servisák Tschunti (Rakušan Mathis Guntram). Což je super, je vidět, že jsme si souzení,“ říká. „Takže už mám vytipovaný určitý sektor, z kterého budeme dál vybírat. Všechny jsou rychlé. Budeme je dotestovávat asi podle podmínek v Zermattu.“

Její tým zůstává skoro stejný jako v minulých letech. Na lyžích ji trénují Tomáš Bank a Rakušan Franz Gamper, na snowboardu ji vede Justin Reiter. O servis náčiní pro obě disciplíny se stará Guntram. Nově jí do týmu přibyli fyzioterapeuti Jakub Wrona a Ladislav Polášek.

„Ještě máme měsíc na to všechno poladit,“ vyhlíží. „A pak to začne. Během prvního závodu budu asi nervóznější. Ale to jsem vždycky, než se sezona pořádně rozjede, protože nevím, jak na tom jsou ostatní. Ale pak už to moc neřeším a jezdím jen z kopce.“

A jde jí to skvěle.