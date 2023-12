Ledecká po návratu: Byla to hodně dlouhá doba, ale jsme na dobré cestě

Přesně 631 dní. Tak dlouho trvalo, než se Ester Ledecká vrátila do lyžařského Světového poháru. Než si mohla říct, že trable se zlomeninou klíční kosti jsou za ní. Než konečně může naplno dělat to, co miluje.